Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza
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Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza

16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:49
Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ava yasak bölgede 31 adet yaban ördeğini avlayan 2 kaçak avcı yakalandı.

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ava yasak bölgede 31 adet yaban ördeğini avlayan 2 kaçak avcı yakalandı. Avcılara toplam 29 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin devriye çalışması sırasında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği Yörükler Mahallesi'nde Kooperatif mevkisine giden ekipler kaçak avlanan Mahmut A. ve Cihan T.'yi yakaladı. İki kaçak avcının RAMSAR Sözleşmesi kapsamında ava yasak olan ve koruma altında bulunan bölgede 32 yaban ördeğini avladıkları belirlendi. Jandarma tarafından 2 av tüfeğine el konulurken, kaçak avcılar ise jandarma karakoluna götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişiye, avladıkları 32 ördeğin tazminatı olarak 25 bin 120 lira, kaçak avlanma nedeni ile 2 bin 53'şer lira olmak üzere toplamda 29 bin 226 lira cezai işlem uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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