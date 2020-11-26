Kaç puanla memur olunur? 2019 KPSS taban tavan puanları! KPSS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 yılında da memur olmak isteyen on binlerce kişi KPSS sınavına girdi. Ön Lisans sınav sonuçlarının da bugün açıklanmasıyla beraber binlerce kişi puanlarını öğrendi, memur olup olamayacağını araştırmaya başladı. Peki memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? 2019 yılında memurlar taban ve tavan olarak kaç puanla atandı?

Güncel KPSS sonuçları sonrası puanlarını öğrenen herkes kamu personeli olup olamayacağını araştırmaya başladı. 2020 yılında da Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda memuriyet ataması yapacak. ÖSYM Tercih kılavuzunu açıkladıktan hemen sonra memur adayları tercihlerini yapabilecek. Puanlarına göre tercih yapacak kişiler gözlerini geçen senenin taban, tavan puanlarına ve kontenjanlarına çevirdi.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 Ekim 2020 tarihinde sınava giren ve bugün KPSS sonuçlarını öğrenen memur adayları şimdi tercih yapacakları günü bekliyor. Sınav sonuçlarının tümünün açıklanmasıyla birlikte çok yakında tercihler başlayacak. ÖSYM bunun için öncelikle tercih kılavuzunu yayınlayacak. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklanacak. Bu kılavuzda memur alımı yapacak yerler, kadro sayıları ve başvuru koşullarını tümü yer alacak. Kılavuz yayınlandıktan hemen sonra da resmi olarak tercihler başlayacak. 2 senede bir düzenlenen KPSS sınavında bu sene aldığı puanlarla 2 sene tercih yapma hakkına sahip olacaklar.

2019 KPSS ÖNLİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2019 yılında 2 yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS Önlisans sınavıyla kamu kurum ve kuruluşlarına atanan memurların atandıkları kurumlar, kontenjan sayıları, en küçük puan ve en büyük puanları sayısal olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. ÖSYM'nin dökümanlarında verdiği verilere göre başvuru yapan 18.564 kişi arasından 254 Ön lisans öğrencisi memur olarak atanmıştır. Tabloda KPSSkamu kurum ve kuruluşlarına Önlisans sınavıyla atananların ortalama 70 üstü puanlarla atandığı görülmektedir.

KPSS 2019 ÖNLİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bazı örnekler şu şekildedir.

2019 KPSS LİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARI

Kaç puanla memur olunur diye soran lisans mezunu memur adaylarının gözleri de 2019 tavan ve taban puanlarında. Geçen sene KPSS memuriyet sınavında 61.645 kişi kamuda çalışmak için tercih yapmış, bu kişilerden yalnız 630 kişi memur olarak atanabilmiştir. Tüm sayısal veriler ÖSYM'nin doküman sitesinde bulunmaktadır. 2019 Ön lisans tercihlerinde olduğu gibi lisans mezunlarının da 70-75 üstü puanlarla atandığı görülmektedir.

KPSS 2019 LİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bazı örnekler şu şekildedir: