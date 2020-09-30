Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

30.09.2020 08:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:11
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

BURSA'da arkadaşıyla birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Akın Ç.(27) yaralandı.

BURSA'da arkadaşıyla birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Akın Ç.(27) yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. Akın Ç. ile arkadaşı Enes D. (26) mahallenin elektriğini sağlayan trafonun kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kabloları kesmeye çalışan Akın Ç., elektrik akımına kapıldı. Akın Ç., yanında bulunan arkadaşı Enes D.'nin müdahalesiyle eline yapışan bakır kablodan kurtuldu. Durumu gören mahalle bekçilerinin çağırdığı ambulansla Akın Ç., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Trafoda yaptıkları incelemede bir miktar kablo, demir kesme makası bulan polis ekipleri Enes D.'yi gözaltına aldı.


Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı
Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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