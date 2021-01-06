Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

En son 28 Aralık'ta yapılan Kabine toplantısı, yeni yılın ilk Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

2021 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gündemdeki konular üzere yapılan Kabine toplantısı bu hafta var mı? Kabine toplantısı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının hangi günü saat kaçta olacağı henüz belli değil.

KABİNE TOPLANTISINDA YASAKLAR KALKACAK MI?

Bu hafta yapılacak Kabine toplantısının olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri de yasakların devam etmeyeceği. Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek