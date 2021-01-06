Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

06.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:59
Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

En son 28 Aralık'ta yapılan Kabine toplantısı, yeni yılın ilk Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

2021 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gündemdeki konular üzere yapılan Kabine toplantısı bu hafta var mı? Kabine toplantısı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının hangi günü saat kaçta olacağı henüz belli değil.

KABİNE TOPLANTISINDA YASAKLAR KALKACAK MI?

Bu hafta yapılacak Kabine toplantısının olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri de yasakların devam etmeyeceği. Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kabine toplantısında yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:59:33. #1.14#
title