Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

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Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta bitiyor 15 Nisan Salı?

Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta bitiyor 15 Nisan Salı?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başlayan zirvede ekonomik, siyasi ve uluslararası gündeme ilişkin iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta bitiyor 15 Nisan Salı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Öğretmenlerin gözü kulağı Kabine'den gelecek habere çevrilirken zirve öncesi Ankara kulisleri bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için anlaştığına yönelik iddialarla sarsıldı. Konu bugün masaya yatırılıp rakam netleştirilecek, son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta bitiyor 15 Nisan Salı?

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştuğu belirtilirken; konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta bitiyor 15 Nisan Salı?

Ayrıca Kabine'nin gündeminde yine 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması beklenen kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının da masaya da olacağı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Toplantının akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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