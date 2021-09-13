Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör 'Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar' iddiasında bulundu - Haberler
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Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör "Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar" iddiasında bulundu

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Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele aldığı Kabil'den ürküten görüntüler geliyor. Taliban militanlarının sivilleri araç bagajına attığı anlar büyük yankı uyandırırken, ABD'li senatörden daha vahim bir iddia geldi. Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Mike Waltz, "Taliban gelecek nesillerin direniş başlatamaması için genç erkekleri öldürüyor" dedi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, artık iyice etkisini göstermeye başladı. Ancak örgütün bazı adımları dünya genelinde tepki çekiyor. Kabil'de sivillerin araç bagajına atıldığı görüntüler ise infiale neden oldu. AncakCumhuriyetçi Meclis Üyesi Mike Waltz'in örgüt hakkındaki iddiası daha vahim.

Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör 'Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar' iddiasında bulundu

AKSANLARI NEDENİYLE TUTUKLANDILAR

Görüntülerin başkent Kabil'den geldiği haberler inin yanı sıra, tutuklananların aksanları nedeniyle sadece Pençşirliler'den oluştuğu öne sürüldü. ABD'de Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Mike Waltz, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin müttefiklerinin, Pençşir Vadisi'nde katliama uğradığını belirterek şunu söyledi:

"GENÇ ERKEKLERİ ÖLDÜRÜYORLAR"

"Hala savaşmak isteyen ve hala bizimle birlikte olmak isteyen müttefiklerimiz, Pençşir Vadisi'nde bir soykırım yaşıyor. Taliban gelecek nesillerin direniş başlatamaması için genç erkekleri öldürüyor"

Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör 'Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar' iddiasında bulundu

SALİH DE DİRENİŞÇİLERLE

Eski Afgan başkan yardımcısı Amrullah Salih de Taliban karşıtı grupla beraber ve son günlerde sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, direnişin lideri Ahmad Massoud ile görüşürken görüldü.

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Haber: Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör 'Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar' iddiasında bulundu - Haberler
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