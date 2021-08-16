Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
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Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi

Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi. Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.

324 YOLCU İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti. "TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.

EVLERİNDE KARANTİNAYA GİRECEKLER

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı. Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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