Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı
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Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler, uluslararası havalimanı kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler, uluslararası havalimanı kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Tahliye umuduyla havalimanına gelip içeri giremeyenlerin zarar verdiği araçlar hurdaya döndü.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenler, her yolu deneyerek Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalıştı.

Ülkeden tahliye için havalimanına araçlarıyla giremeyeceklerini anlayanlar, belirli bir noktadan sonra lüks araçlarını terk ederek yaya olarak yola devam etti. Geçen günlerde kaos görüntülerinin yaşandığı havalimanına tahliye umuduyla gelip içeriye giremeyen Afganlar, terk edilmiş araçlara zarar verdi. Camları kırılan, iç donanımları yağmalanan araçlar büyük hasar gördü.

Havalimanının dış kontrol noktasında hurdalığı andıran görüntüler oluşturan araçlar, zaman zaman güvenlik güçleri tarafından havalimanına girmek isteyenlerin önünde set olarak kullanıyor.

Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı
Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı
Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı
Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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