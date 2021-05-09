Kabil'deki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
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Kabil'deki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi

Kabil'deki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında dün meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Afgan basınında yer alan ve yetkililere dayandırılan haberlerde, hayatının kaybedenlerin sayısının 68'e, yaralıların sayısının ise 165'e yükseldiği belirtildi. Haberlerde ayrıca, hayatını kaybedenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu ifade edildi.

Ulusal yas ilan edildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırı sonrası salı gününü ulusal yas ile etti. Gani dün yaptığı açıklamada ise, saldırı ile ilgili Taliban'ı suçlamıştı.

Taliban sözcüsü ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetmiş, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamıştı. Sözcü saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ise Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı konuşmada, saldırıyı "insanlık dışı eylem" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak, kurbanların ailelerine, Afganistan hükümetine ve halkına en derin taziyelerini dile getirdi.

"Bu savaşa son vermek için neden hepimizi öldürmüyorsunuz?"

Özel bir hastanede kurbanların ailelerine yardım eden Muhammed Reza Ali, bütün gece saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerini mezarlığa taşıdıklarını ifade ederek, "Bu savaşa son vermek için neden hepimizi öldürmüyorsunuz?" dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu aileleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, hala birçok acılı aile ise kayıp olan çocuklarına ulaşmaya çalışıyor.

ABD'nin çekilmesi ile çatışmalar hızlandı

ABD Başkanı Joe Biden 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan başlayarak 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini duyurmuştu. Kararın ardından Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki çatışmalar yeniden alevlenmişti. - KABİL

Kabil'deki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
Kabil'deki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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