Kabil'de patlama! Afganistan Kabil'de nerede patlama oldu? Kabil Havalimanı nerede, haritadaki yeri neresi? Havalimanında patlama mı oldu?

Son dakika gelen haberlere göre Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. Vatandaşlar, Kabil Havalimanı nerede, haritadaki yeri neresi? merak etti. Kabil'de ne zaman patlama oldu? Kabil Havalimanı neresi? İşte tüm detaylar...

Türk askerinin de bulunduğu Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğu belirtilirken can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Peki, Kabil'de patlama mı oldu? Afganistan Kabil'de nerede patlama oldu? Kabil Havalimanı nerede, haritadaki yeri neresi? İşte bilgiler...

AFGANİSTAN KABİL'DE PATLAMA MI OLDU?

Türk askerinin de bulunduğu Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğu belirtilirken can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kaos dinmiyor. Ülkeden ayrılan yabancıların tahliye edildiği Kabil Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, "Kabil havaalanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AFGANİSTAN KABİL NEREDE?

Kâbil, Afganistan'ın başkenti ve en büyük şehri.

Aynı zamanda Kabil Vilayeti'nin de yönetim merkezi olan kent ülkenin doğusunda yer alır. 2011 yılı resmî rakamlarına göre banliyöleriyle birlikte 3,9 milyona yaklaşan nüfusuyla sadece ülkenin değil Orta Asya'nın da önemli merkezleri arasındadır.

KABİL HAVALİMANI NEREDE? HAMİD KARZAİ HAVALİMANI NERESİ?

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı veya eski ismiyle Kâbil Uluslararası Havaalanı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havaalanıdır. Khwaja Rawash Havaalanı olarak da bilinir. Ticari hava trafiğinin yanı sıra, ISAF'ın görev süresinin bir parçası olarak aynı zamanda bir askeri havaalanı olarak diğer NATO ülkeleri ve ABD tarafından kullanılmaktadır. Şehir merkezine üç kilometre uzaklıktadır ve deniz seviyesinden yaklaşık 1.800 m yükseklikte yer alır.

Afganistan'ın modernize olması sırasında Kabil Uluslararası Havaalanı 1960'ların başlarında inşa edilmiştir. 1979-1989 yılları arasında Afganistan'da 10 yıllık Afgan-Sovyet Savaşı sırasında havaalanı Kızıl Ordu tarafından tam kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Afganistan'ı 2001 yılında işgal edene kadar Sovyetlerin çekilmesiyle birlikte özel milis ve diğer rejimlere açık Sovyet destekli Afgan askeri kontrolünde kaldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlk başta Kabil Havaalanı ABD silahlı kuvvetleri ve Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) ve NATO liderliğindeki barış gücü için hizmette kaldı. 2002 yılı başında BM yaptırımlarının kaldırılmasından sonra nihayet sivil havayolları için kullanılmak üzere izin verildi. ABD ordusu ve ISAF, havaalanının askeri bölümünün güvenliğini sağlar. Afgan Ulusal Polisi ve Afgan Ulusal Ordusu tarafından ise havaalanı çevresinde güvenlik kontrolü yapılmaktadır.

Afganistan Kabil Havalimanı haritadaki yeri: