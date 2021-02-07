Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi
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Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

07.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:14
Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

Geçtiğimiz cuma akşamı iş insanı Kaan Demirdağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar'dan jet hızından değişiklik geldi. Sosyetik güzel, nikahtan kısa bir süre sonra Instagram'daki adını, 'Aslışah Demirdağ' olarak değiştirdi.

Cuma günü Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group'un veliahtı Kaan Demirdağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, hızıyla herkesi şaşırttı.

HİÇ BEKLEMEDEN DEMİRDAĞ OLDU

Alkoçlar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden evlendikten saatler sonra adını, 'Aslışah Demirdağ' olarak değiştirdi. Sosyetik güzelin, hiç beklemeden nikahtan kısa bir süre sonra adını değiştirmesi, kullanıcılara 'bu ne hız' dedirtti.

Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

"MR & MRS DEMİRDAĞ"

Aile arasında düzenlenen düğünde Aslışah Alkoçlar, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik tercih etmişti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı törenin ardından Alkoçlar, eşi ile verdiği pozu, "Mr & Mrs Demirağ" notuyla paylaşmıştı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda, bebek beklediği iddia edilmiş ancak sosyetik güzel haberi yalanmıştı.

Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi
Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi
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