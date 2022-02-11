Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri! Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri ve tam metni - Haberler
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Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri! Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri ve tam metni

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Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri! Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri ve tam metni

Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, bir single yayınladı. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri şarkının Youtube, Spotify, Deezer, iTunes gibi dijital müzik kanallarında paylaşılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri ve metni...

Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Alternatif müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokalisti ve gitaristi olan başarılı şarkıcı Kaan Boşnak, solo şarkılarını dinleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri nedir? Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?

KAAN BOŞNAK BEKLENEN GEMİ ŞARKI SÖZLERİ

Sanki geçmemiş zaman

Özlemle donmuşuz

Filizlenenlere özlemle solmuşuz

Gerçeğimizden sıkılmış kopmuşuz

Bir gün gelir belki beklenen gemi

Gördüklerimize inanmaz olmuşuz

Nerde bu umut, kimde unutmuşuz

Günler geçerken biz nasıl da durmuşuz

Bilmem bu gemi seni getirir mi

Aynı yanlışa takılıp kalmışız

Aynı yerden çok kez kırılmışız

Aldığımız darbeden nasırlaşmışız

Doğru yol belki sadece bir parti

Sanki yanlış yerlere bağlaçlar koymuşuz

Yanlış zarfları kuşla uçurmuşuz

Vurduğumuz kuşları şaire sormuşuz

Şair bilir mi ki bendeki sana

Şimdi gelsem sana zaman ötesinden

Sesinden öpsem ya da nefesinden

Düğümlerimizden çözülsek ya birden

Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim

Zamanla işim yok her şey izafi

Kolektif bilinçle aşıklar bir hayli

Biz de geçmişte olmamıştık belki

Kalpteki yerin değişmez o baki

Şimdi gelsem sana zaman ötesinden

Sesinden öpsem ya da nefesinden

Düğümlerimizden çözülsek ya birden

Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim

  • Söz: Oya Barutçu
  • Müzik: Kaan Boşnak
  • Düzenleme: Kaan Boşnak

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