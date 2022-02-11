Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri! Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri ve tam metni
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Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, bir single yayınladı. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri şarkının Youtube, Spotify, Deezer, iTunes gibi dijital müzik kanallarında paylaşılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Beklenen Gemi sözleri ve metni...
Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Alternatif müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokalisti ve gitaristi olan başarılı şarkıcı Kaan Boşnak, solo şarkılarını dinleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkı sözleri nedir? Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
KAAN BOŞNAK BEKLENEN GEMİ ŞARKI SÖZLERİ
Sanki geçmemiş zaman
Özlemle donmuşuz
Filizlenenlere özlemle solmuşuz
Gerçeğimizden sıkılmış kopmuşuz
Bir gün gelir belki beklenen gemi
Gördüklerimize inanmaz olmuşuz
Nerde bu umut, kimde unutmuşuz
Günler geçerken biz nasıl da durmuşuz
Bilmem bu gemi seni getirir mi
Aynı yanlışa takılıp kalmışız
Aynı yerden çok kez kırılmışız
Aldığımız darbeden nasırlaşmışız
Doğru yol belki sadece bir parti
Sanki yanlış yerlere bağlaçlar koymuşuz
Yanlış zarfları kuşla uçurmuşuz
Vurduğumuz kuşları şaire sormuşuz
Şair bilir mi ki bendeki sana
Şimdi gelsem sana zaman ötesinden
Sesinden öpsem ya da nefesinden
Düğümlerimizden çözülsek ya birden
Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim
Zamanla işim yok her şey izafi
Kolektif bilinçle aşıklar bir hayli
Biz de geçmişte olmamıştık belki
Kalpteki yerin değişmez o baki
Şimdi gelsem sana zaman ötesinden
Sesinden öpsem ya da nefesinden
Düğümlerimizden çözülsek ya birden
Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim
- Söz: Oya Barutçu
- Müzik: Kaan Boşnak
- Düzenleme: Kaan Boşnak