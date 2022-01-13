Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Yıkılmış Krallık nerede çekildi, hangi ülkede geçiyor?
Bugün Kanal D'de Camdaki Kız yerine Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyenler, Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Yıkılmış Krallık nerede çekildi, hangi ülkede geçiyor? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık hangi ülkede çekildi, hangi ülkenin filmidir?
Jurassic World: Yıkılmış Krallık (İngilizce: Jurassic World: Fallen Kingdom), J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi. Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Yıkılmış Krallık nerede çekildi, hangi ülkede geçiyor?
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bugün 13 Ocak Perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Amerikan yapımı bir filmdir. Film ABD'de çekilmiştir.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık (İngilizce: Jurassic World: Fallen Kingdom), J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi. Bu film, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Filmin senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazılmıştır. Filmin oyuncuları, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin ve James Cromwell ve Frank Marshall, Patrick Crowley ve Belén Atienza yer alıyor. Trevorrow ve Steven Spielberg yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Film, 22 Haziran 2018'de daha geniş bir sürümle birlikte 7 Haziran 2018'de İngiltere'de piyasaya sürülecek. Film Amblin Entertainment tarafından üretilecek ve Universal Pictures tarafından dağıtılacaktır.
İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...
Chris Pratt - Owen Grady
Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
B. D. Wong - Dr. Henry Wu
Toby Jones
Rafe Spall
Justice Smith - Genç bir bilim adamı
Daniella Pineda
Ted Levine
Geraldine Chaplin
James Cromwell
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