Jülide Ateş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özel hayatı nedir? Jülide Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Ateş, 1991 yılında katıldığı Miss Universe ve Miss World yarışmalarında dokuzunculuk elde etti. Birçok kanalda haber sunucusu olarak görev aldı. Kariyerine ise Star TV ile başlayan Jülide Ateş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özel hayatı nedir? Jülide Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Jülide Ateş (d. 6 Mayıs 1971, Elazığ) Türk haber sunucusu. Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızı olarak 1971'de Elazığ'da doğdu.

1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı.[3] Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi. Çiftin bir tane de çocukları vardır. Ocak 2020'de Ateş, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamayla, Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu.

1990'da yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. Ateş, 1 Eylül 1994'te Reha Muhtar'ın ekibi olarak Kanal D'ye geçti. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar'ın ayrılması, 5 Aralık 1994 yılında Emin Çölaşan'ın ekibi olmuştur. 12 Şubat 1995'te Emin Çölaşan'ın ayrılması, 13 Şubat 1995 yılında Kanal D'de yalnız sunmuştur. 5 Eylül 1995'te Kanal D'den ayrıldı. 1996 yılında TGRT'ye geçti ve 2006'da TGRT'nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrılmıştır. 2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü" aldı. 2007 yılında Kanal 1'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'e geçti. 2011 yılında CNN Türk'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sunmuştur. Star TV'nin kardeşi NTV'ye transfer olmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde NTV'den ayrıldı. 3 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV ile anlaştı. Show TV'nin Turgay Ciner tarafından satın alınmasından sonra Jülide Ateş, Ece Üner'in yerine haber spikeri oldu. 2015-2018 yılları arasında Show TV Ana Haber bültenini sundu ve yerini tekrar Ece Üner'e bıraktı.[4] 2020'de ise daha önce CNN Türk'te Buket Aydın tarafından sunulan "40" programı Buket Aydın'ın bırakmasıyla sona erince program Haber Global'a trasfer oldu. Ateş'in sunucu koltuğuna da oturmasıyla programın adı "Jülide Ateş ile 40" olarak değişmiştir sunucu programı sunmaya devam etmektedir.[5]

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

1992-1994: Star TV

1992-1994: Teleon TV (ortak yayın)

1994-1995: Kanal D

1996-2006: TGRT

2007: Kanal 1

2009-2010: TRT 2

2011: CNN Türk

2012: Star TV

2012-2014: NTV

2014-2015 : Habertürk

2015-2018: Show TV

2020-devam ediyor: Haber Global