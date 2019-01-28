Jujitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası Beylikdüzü'nde Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Ulusal JuJitsu Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 18 kulüp ve 150 sporcunun katıldığı, farklı yaş grupları ve farklı kilo kategorilerinde düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Ulusal JuJitsu Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Senjutsu Savunma Sanatları Spor Kulübü'nün destekleriyle Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. 2 gün süren ve alt minik, minik, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler, veteranlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan turnuvanın sonunda en yüksek puanı alan ilk dört takım Beylikdüzü Senjutsu Savunma Sanatları Spor Kulübü, Python Spor Kulübü, Last Round Spor Kulübü ve Pars BJJ Spor Kulübü oldu. Dereceye giren kulüp ve sporcularına ödülleri JuJitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi yönetimi tarafından takdim edildi.

Şevki Erdoğan: "Hedefimiz Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek"

Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Senjutsu Spor Kulübü'nün katkılarıyla 18 kulüpten 150 sporcunun katılımıyla yapılan Ju-Jitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası'nın bir ilk olma özelliğini taşıdığını belirten Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, "Federasyonumuz ile önümüzde Türkiye Şampiyonası ve Mayıs ayı sonunda Combat Ju-Jitsu Avrupa Şampiyonası yapılacak. Hedefimiz, Milli Takımımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Beylikdüzü Senjutsu Savunma Sanatları Spor Kulübü Antrenörü Sami Türkeray da, "Amacımız sporcularımızın maç tecrübelerini arttırmak ve Türkiye çapında tanıtımında bulunmak Bizlere destek veren Beylikdüzü Belediyesi'ne, Ulusal JuJitsu Federasyon Başkanımız Şevki Erdoğan'a, antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şatır, sporculara başarılar diledi

Açılışta söz alan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ise, "Çocuklarını bu sporu yapmaları için yüreklendiren tüm anne babaları kutluyor; tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Turnuvanın açılışına CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık da katılarak, "Spor yapmak çok kıymetli bir iş Spor kardeşliktir; barıştır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

18 kulüp ve 150 sporcunun katılımıyla Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve 2 gün süren turnuvanın sonunda emeği geçen kurumlara günün anısına plaket; dereceye giren kulüp ve sporculara ise kupa, madalya ve katılım sertifikası takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA