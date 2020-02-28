Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak
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Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mülteciler ile ilgili son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.

28.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:20
Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak

Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Dışişleri Bakanı ile mültecilere dair son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.


Borrell, Ankara'nın 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı kalacağına dair güvence aldığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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