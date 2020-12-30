Joker - Zehirli Kan sözleri! Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler! Zehirli Kan rap şarkısı sözleri nedir?

Joker'in yeni diss parçası "Zehirli Kan" dün Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Zehirli Kan " şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker'in yeni parçası Zehirli Kan sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Zehirli Kan sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?

JOKER 'ZEHİRLİ KAN' DİSS RAP ŞARKISI SÖZLERİ

burry soprano show

ladies and gentleman welcome!

kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları

zehirledim kanımı emen tüm yarasaları

dinlemiyorum anlattığınız bu masalları

uykuya daldığında rüyalarına karabasanım

mary jane'le aşk mı? a**ık ağızlı

bu geçirdiğin kaçıncı rhyme spazmı?

hayatımda altı kez üstüste olan iki şey var

Jokzilla ve orgazm

uyuşturucu müptelasından

başka bir şey değilsin benim için

punch ile diss'in anlamını bilmeden

bi daha söz karalamasan olmaz mı?

garda karşılaştık sanıyorsan

halisünasyon görmüşsündür aslında

biliyodum tren gibi yük çektiğimi de

iyi oldu bu "öküz" itirafı

aramızda kalsın senden 48 kilo

fazla 10 sene büyük ve

18 sene eskiyim hiç şansın var mı?

açtım ağzımı ve taştı sabrım

dur kaçma soprano şaka lan

sakinim sahi çakma kokaina'dan

başka kaç çalıntı parçan vardı?

söylemesem çakmazlardı

ama işim punch ve de bu çapraz

kafiyelerle olayım yok çarşaflarla

seni harcarım oğlum ben rhyme sıçarken

altın takıyorlardı maşallah'ına

çok pardon rhyme yaptığını sanıp saçmalarsın

sahte dolarla fotoğraf atmasan

harbiden paran çok sanardım

ama 100 kişiyle karşıma çıkamazken

nasıl dayayacaksın silah şakağıma?

mary jane'i spiderman'a yazdığını söylediğin

gibi buna da inancaklar mı?

çok çakalsın "keşke hiç Joker'e bulaşmasaydım"

dediğine eminim bu şapkadan

tavşan çıkartmam lan yok şakam tırs

kelimelerin fıs şu desibeli kıs

da kafamızı dinleyelim nakaratı

kuzenine yazdırmışsın

miami yacine'den çalan hırsız

hit peşinde koşsam pop rap

yapabilirim değil mi? çok net

ama diyorum piyasaya "fuck that shit"

young sop wack çöpe gitti

rhyme flow rap son teknik

android yok iRap

çift işlemci değil 4 çekirdekli

beynim ve rodé classic II limited

lets go! dengim yok

derdim bol para ve metropolde

ghetto çetesi gibi poz vermek

olsaydı bunu çoktan başarırdım

kafana sok soprano çok kolay

olmadı mı bu rekor?

go home yankee dön eve defol

wutang çay içmiyormuş vay len!

sen demesen bilmiyordum aynen

ama 2010'lu gençlerin ot içmelerini

savunduklarını zannetmem

onlar yaşıyodu bunu manen

sen reklam ediyorsun halen ve kim

ne bok kullanırsa kullansın

çocukları zehirlemene müsadem yok

eğer olayın buysa madem

niye değişip duruyor ifaden?

mary jane bi hatun olmadığına

göre sana müebbet verdim irademdir

şunu bil hiç kimse idolüm değil

içine çekildiğim bu polemiğin

arkasına saklanma izinden

gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da

bugün spotify'la ölçülmüyor ki

boyundaki platin giyotin

piyon fil kale at bana şah çekemez

umrumda değil all day smoke weed

durduğum yer kompleksli kopillerin

asla ulaşamayacağı bi Jokzilla kalesi

ve de kapıdakileri smokinle mezara

gömüyorum artık hepsi fosil

aramızdaki farkın ismi çap

paranı a**na k*yim s**ik bi çağın

en kötü rapçisi bana dikildi şansıma

o nasıl bi ses sana auto-tune şart

sen diss yapma sen twitter'a yaz

hatta kasma hiç klozete bırak

mikrofona kusma bi poşete çıkart

senin gibiler asla rakip olamaz bana

kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları

zehirledim kanımı emen tüm yarasaları

dinlemiyorum anlattığınız bu masalları

uykuya daldığında rüyalarına karabasanım

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JOKER 'ZEHİRLİ KAN' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Joker'in yeni şarkısı "Zehirli Kan" rap şarkısı dün Youtube'da yayınlandı. Şarkının tam ismi "Joker - Zehirli Kan (Burry Soprano Diss)" olarak geçmektedir. Burry Soprano'ya yazılmış bir şarkıdır. Kısa sürede 170 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Joker

Müzik: Echo

Düzenleme: Joker

Mixing & Mastering: Joker

Grafik: Joker

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.