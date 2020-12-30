Joker - Zehirli Kan sözleri! Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler! Zehirli Kan rap şarkısı sözleri nedir?
Joker'in yeni diss parçası "Zehirli Kan" dün Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Zehirli Kan " şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker'in yeni parçası Zehirli Kan sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Zehirli Kan sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?
JOKER 'ZEHİRLİ KAN' DİSS RAP ŞARKISI SÖZLERİ
burry soprano show
ladies and gentleman welcome!
kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları
zehirledim kanımı emen tüm yarasaları
dinlemiyorum anlattığınız bu masalları
uykuya daldığında rüyalarına karabasanım
mary jane'le aşk mı? a**ık ağızlı
bu geçirdiğin kaçıncı rhyme spazmı?
hayatımda altı kez üstüste olan iki şey var
Jokzilla ve orgazm
uyuşturucu müptelasından
başka bir şey değilsin benim için
punch ile diss'in anlamını bilmeden
bi daha söz karalamasan olmaz mı?
garda karşılaştık sanıyorsan
halisünasyon görmüşsündür aslında
biliyodum tren gibi yük çektiğimi de
iyi oldu bu "öküz" itirafı
aramızda kalsın senden 48 kilo
fazla 10 sene büyük ve
18 sene eskiyim hiç şansın var mı?
açtım ağzımı ve taştı sabrım
dur kaçma soprano şaka lan
sakinim sahi çakma kokaina'dan
başka kaç çalıntı parçan vardı?
söylemesem çakmazlardı
ama işim punch ve de bu çapraz
kafiyelerle olayım yok çarşaflarla
seni harcarım oğlum ben rhyme sıçarken
altın takıyorlardı maşallah'ına
çok pardon rhyme yaptığını sanıp saçmalarsın
sahte dolarla fotoğraf atmasan
harbiden paran çok sanardım
ama 100 kişiyle karşıma çıkamazken
nasıl dayayacaksın silah şakağıma?
mary jane'i spiderman'a yazdığını söylediğin
gibi buna da inancaklar mı?
çok çakalsın "keşke hiç Joker'e bulaşmasaydım"
dediğine eminim bu şapkadan
tavşan çıkartmam lan yok şakam tırs
kelimelerin fıs şu desibeli kıs
da kafamızı dinleyelim nakaratı
kuzenine yazdırmışsın
miami yacine'den çalan hırsız
hit peşinde koşsam pop rap
yapabilirim değil mi? çok net
ama diyorum piyasaya "fuck that shit"
young sop wack çöpe gitti
rhyme flow rap son teknik
android yok iRap
çift işlemci değil 4 çekirdekli
beynim ve rodé classic II limited
lets go! dengim yok
derdim bol para ve metropolde
ghetto çetesi gibi poz vermek
olsaydı bunu çoktan başarırdım
kafana sok soprano çok kolay
olmadı mı bu rekor?
go home yankee dön eve defol
wutang çay içmiyormuş vay len!
sen demesen bilmiyordum aynen
ama 2010'lu gençlerin ot içmelerini
savunduklarını zannetmem
onlar yaşıyodu bunu manen
sen reklam ediyorsun halen ve kim
ne bok kullanırsa kullansın
çocukları zehirlemene müsadem yok
eğer olayın buysa madem
niye değişip duruyor ifaden?
mary jane bi hatun olmadığına
göre sana müebbet verdim irademdir
şunu bil hiç kimse idolüm değil
içine çekildiğim bu polemiğin
arkasına saklanma izinden
gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da
bugün spotify'la ölçülmüyor ki
boyundaki platin giyotin
piyon fil kale at bana şah çekemez
umrumda değil all day smoke weed
durduğum yer kompleksli kopillerin
asla ulaşamayacağı bi Jokzilla kalesi
ve de kapıdakileri smokinle mezara
gömüyorum artık hepsi fosil
aramızdaki farkın ismi çap
paranı a**na k*yim s**ik bi çağın
en kötü rapçisi bana dikildi şansıma
o nasıl bi ses sana auto-tune şart
sen diss yapma sen twitter'a yaz
hatta kasma hiç klozete bırak
mikrofona kusma bi poşete çıkart
senin gibiler asla rakip olamaz bana
kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları
zehirledim kanımı emen tüm yarasaları
dinlemiyorum anlattığınız bu masalları
uykuya daldığında rüyalarına karabasanım
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JOKER 'ZEHİRLİ KAN' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!
Joker'in yeni şarkısı "Zehirli Kan" rap şarkısı dün Youtube'da yayınlandı. Şarkının tam ismi "Joker - Zehirli Kan (Burry Soprano Diss)" olarak geçmektedir. Burry Soprano'ya yazılmış bir şarkıdır. Kısa sürede 170 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Joker
Müzik: Echo
Düzenleme: Joker
Mixing & Mastering: Joker
Grafik: Joker
JOKER KİMDİR?
Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.