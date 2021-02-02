Joker ve Allame barıştı mı? Yeni albüm ne zaman çıkacak? Türkçe Rap Joker ve Allame barıştı mı, küs müydü, neden küsmüşlerdi?

Türkçe Rap'in en iyi ikili isimlerinden birisi Joker-Allame ikilisidir. Joker ve Allame'nin küs olduğu biliniyordu. Fakat twitter hesaplarında yaptıkları paylaşımla birlikte tekrar barıştıkları gündeme geldi. Peki Joker ve Allame barştı mı? Twitter #JokerAllame etiketi ne anlama geliyor? Joker-Allame ne zaman barıştı?

Türkçe Rap severler bugün heyecanlı anlar yaşıyor. Joker ve Allame resmi twitter hesaplarında bazı paylaşımlarda bulundu. Bunun ardından Joker ve Allame barıştı mı gündeme geldi. Peki Joker ve Allame barıştı mı, yeni albüm ne zaman çıkacak? Joker kimdir? Allame kimdir?

JOKER VE ALLAME BARIŞTI MI?

Twitter gündemde yer alan etiketlerden birisi "#JokerAllame" 'dir. Bu etiketi görenler heyecan içerisinde Joker ve Allame barıştı mı araştırmaya başladı. Size mutlu haberi verelim. Türkçe Rap'in en iyi isimlerinden olan Joker ve Allame barıştı!

Resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre Joker-Allame ikilisi yeni bir albüm çıkartacaklar. Haliyle bu gelişme ikilinin barışmış olduğu anlamına gelmektedir.

JOKER'İN AÇIKLAMASI

Biz Türk Rap'in 2 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de,buluşmasak da, atışsak da, herbirimizin ayrı ayrı şaka şaka Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz

@hamzaallamegul

ALLAME'NİN AÇIKLAMASI

E oyalama insanları o zaman, şu parçaları bitir de salalım albümü

@jokerresmi

Bu açıklamalara göre ikili artık barışmıştır diyebiliriz. Yeni albümün en kısa zamanda çıkması bekleniyor.

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı. Rap müziğin uyuşturucu ile çağrışmasının yanlış olduğunu düşünmektedir.

ALLAME KİMDİR?

Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül (d. 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.

27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da doğdu. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.