Joker - Mücadelem Bitmez sözleri! 'Mücadelem Bitmez' rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!
Joker'in yeni parçası "Mücadelem Bitmez" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Mücadelem Bitmez" rap şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker'in yeni parçası Mücadelem Bitmez sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Hesap Mücadelem Bitmez sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker yeni albüm mü çıkardı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?
JOKER 'MÜCADELEM BİTMEZ' ŞARKI SÖZLERİ
Altından almaya geliyorum arabanı, hesabındaki paraları
Senin o havalı sözlerin tamamını on beş dakikada karalarım
Sanırım marihuana yaramadı
Saçma sapan adamların palavlarına dayanamıyorum
O yüzden yarattım bu canavarı, tamam hadi rapi kurtaralım
Kahraman olurum bir numaralı, peki boşaltalım kumbaraları
Kim ödü'cek o zaman faturaları? Hah, yıkıyorum tabuları
Gel çiğniyorum kuralları, hakkımda dönen dedikoduları
Duymuyorum, tıkadım kulaklarımı
Şimdi Cezaya mı Fuat'a mı gideyim?
Hadiseyle, Murat'a mı? Ne biliyi am kafam içinde trafik sıkışık
Değiştirdim numaramı, Başak büyürken gözümün önünde
İyi bir gelecek hazırlamalıyım, bu yüzden s**ime kadar
İptal olan konserin kaporaları, ben değilim dava adamı
Hepinizle bozabilirim aramı (evet), emin ol bana yeter
Arkamdaki değişmeyen kalabalık, elimdeki mikrofonsa
Suratıma kapatılan kapıların anahtarı
Adalet'e güvenemem mahkemede torbacının avukatı konuşurken
Bi' çenemi tutamadım, pardon ayarı tutturamadım
Kemerini bağla gerçeklere bahane uyduramadığın için
Kelimeleri durduramadım, kimse yerimi dolduramadı
En iyiniz yirmi yıl gerimde, Joker'e göre bi' kafiye mi bulamadın?
Dinle, okey, jokey, (?), çok trend, hold em, poker, kaçtın son ders boşken
Dünyama hoşgeldin ama yok röntgen
Komple hip-hop ham petrol ve hidrojen bombası gibi
Çok tehlikeliyim bütün problemlerimin üstesinden geliyorken
Ters yönden koşmak boş sersem, çıkış yolun yok zaten
Elim açık ve (?) kalmaz bay bay, kroşem sert
Karışırsa bu akşam semt, fark etmez non-stop, action, game over, şah-mat, gel
Bütün bu saçmalıktan kurtulmam gerek
Umrumda değil artık kazanmak ya da kaybetmek
Her şey üst üste gelir, gelir zarlar hep yek
Ama delirmediysem hâla umut var
Demek ki bitmez mücadelem, mücadelem
Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler
Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez
Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek
Ama bitmez mücadelem, mücadelem
Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler
Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez
Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek, kuşlar gibi
Daha önce de demiştim ben bu anlayışın katiliyim
Aykırı bi' rhyme dili sahibiyim, altı yüz elli yediye tâbi gibi
Davranamam yani maddi ya da manevi bi' derdim yok
Haliyle beni iyi dinleyin olamam ben bu ticariye dahil
Olurum asi bi' firari, tamamiyle samimiyim
Değilim bi' kahin hatırlayın dün gibi tarih
Geleceğe dair idealim kalmadı artık istikbalini bilmiyo'sun
Hiçbi' s** umrumda değil gibi davranmak cool değil
Ama ben gerçeği konuşurum illaki, olamaz bana hiçbiri mani
Jenerasyonu riske atan her pisliği listeye yazdım
Üstünü çizdiğim ismini hatırlamı'caklar, bir rivayete göre
Bile niye derdinden daha önemli Danla Biliç ve Turabi, Berkcan, Reynmen'le, Cumali
Atı sırtında süvarilere itaat edenlere biat eden tüm ruh hastaları
Bile bu ihtimali düşünemezken, düşünebilenler diyo': "Bu iş siyasi."
Uyuşturucu bu işte kanki, duruşma günü geldiğinde
Çok geç olacak her şey için, benim
Bütün bu saçmalıktan kurtulmam gerek
Umrumda değil artık kazanmak ya da kaybetmek
Her şey üst üste gelir, gelir zarlar hep yek
Ama delirmediysem hâla umut var
Demek ki bitmez mücadelem, mücadelem
Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler
Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez
Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek
Ama bitmez mücadelem, mücadelem
Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler
Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez
Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek, kuşlar gibi (hah)
Başkası gibi davranmam lazımmış, ama n'aparsan yap sökmez bana palavran
Bahsedemem manitalardan, son model arabalardan
Kazanamadığımız paralardan, arta kalan akşamdan
Sabaha kadar Demetler, Handeler, Avşarlar
Ha ha ha ha
JOKER 'MÜCADELEM BİTMEZ' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!
Joker'in yeni şarkısı "Mücadelem Bitmez" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 8 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 1,4 bin beğeni aldı. Joker'in yeni şarkısı "Doğan Music Company" kanalında yayınlandı.
JOKER KİMDİR?
Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.