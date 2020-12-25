Joker - Mücadelem Bitmez sözleri! 'Mücadelem Bitmez' rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Joker'in yeni parçası "Mücadelem Bitmez" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Mücadelem Bitmez" rap şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker'in yeni parçası Mücadelem Bitmez sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Hesap Mücadelem Bitmez sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker yeni albüm mü çıkardı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?

JOKER 'MÜCADELEM BİTMEZ' ŞARKI SÖZLERİ

Altından almaya geliyorum arabanı, hesabındaki paraları

Senin o havalı sözlerin tamamını on beş dakikada karalarım

Sanırım marihuana yaramadı

Saçma sapan adamların palavlarına dayanamıyorum

O yüzden yarattım bu canavarı, tamam hadi rapi kurtaralım

Kahraman olurum bir numaralı, peki boşaltalım kumbaraları

Kim ödü'cek o zaman faturaları? Hah, yıkıyorum tabuları

Gel çiğniyorum kuralları, hakkımda dönen dedikoduları

Duymuyorum, tıkadım kulaklarımı

Şimdi Cezaya mı Fuat'a mı gideyim?

Hadiseyle, Murat'a mı? Ne biliyi am kafam içinde trafik sıkışık

Değiştirdim numaramı, Başak büyürken gözümün önünde

İyi bir gelecek hazırlamalıyım, bu yüzden s**ime kadar

İptal olan konserin kaporaları, ben değilim dava adamı

Hepinizle bozabilirim aramı (evet), emin ol bana yeter

Arkamdaki değişmeyen kalabalık, elimdeki mikrofonsa

Suratıma kapatılan kapıların anahtarı

Adalet'e güvenemem mahkemede torbacının avukatı konuşurken

Bi' çenemi tutamadım, pardon ayarı tutturamadım

Kemerini bağla gerçeklere bahane uyduramadığın için

Kelimeleri durduramadım, kimse yerimi dolduramadı

En iyiniz yirmi yıl gerimde, Joker'e göre bi' kafiye mi bulamadın?

Dinle, okey, jokey, (?), çok trend, hold em, poker, kaçtın son ders boşken

Dünyama hoşgeldin ama yok röntgen

Komple hip-hop ham petrol ve hidrojen bombası gibi

Çok tehlikeliyim bütün problemlerimin üstesinden geliyorken

Ters yönden koşmak boş sersem, çıkış yolun yok zaten

Elim açık ve (?) kalmaz bay bay, kroşem sert

Karışırsa bu akşam semt, fark etmez non-stop, action, game over, şah-mat, gel

Bütün bu saçmalıktan kurtulmam gerek

Umrumda değil artık kazanmak ya da kaybetmek

Her şey üst üste gelir, gelir zarlar hep yek

Ama delirmediysem hâla umut var

Demek ki bitmez mücadelem, mücadelem

Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler

Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez

Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek

Ama bitmez mücadelem, mücadelem

Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler

Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez

Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek, kuşlar gibi

Daha önce de demiştim ben bu anlayışın katiliyim

Aykırı bi' rhyme dili sahibiyim, altı yüz elli yediye tâbi gibi

Davranamam yani maddi ya da manevi bi' derdim yok

Haliyle beni iyi dinleyin olamam ben bu ticariye dahil

Olurum asi bi' firari, tamamiyle samimiyim

Değilim bi' kahin hatırlayın dün gibi tarih

Geleceğe dair idealim kalmadı artık istikbalini bilmiyo'sun

Hiçbi' s** umrumda değil gibi davranmak cool değil

Ama ben gerçeği konuşurum illaki, olamaz bana hiçbiri mani

Jenerasyonu riske atan her pisliği listeye yazdım

Üstünü çizdiğim ismini hatırlamı'caklar, bir rivayete göre

Bile niye derdinden daha önemli Danla Biliç ve Turabi, Berkcan, Reynmen'le, Cumali

Atı sırtında süvarilere itaat edenlere biat eden tüm ruh hastaları

Bile bu ihtimali düşünemezken, düşünebilenler diyo': "Bu iş siyasi."

Uyuşturucu bu işte kanki, duruşma günü geldiğinde

Çok geç olacak her şey için, benim

Bütün bu saçmalıktan kurtulmam gerek

Umrumda değil artık kazanmak ya da kaybetmek

Her şey üst üste gelir, gelir zarlar hep yek

Ama delirmediysem hâla umut var

Demek ki bitmez mücadelem, mücadelem

Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler

Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez

Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek

Ama bitmez mücadelem, mücadelem

Düşsem de yere yüzlerce kez, tükendiğinde çareler

Mücadelem bitmez, mücadelem bitmez

Puştlar beni suçlar yine, uçmam gerek, kuşlar gibi (hah)

Başkası gibi davranmam lazımmış, ama n'aparsan yap sökmez bana palavran

Bahsedemem manitalardan, son model arabalardan

Kazanamadığımız paralardan, arta kalan akşamdan

Sabaha kadar Demetler, Handeler, Avşarlar

Ha ha ha ha

JOKER 'MÜCADELEM BİTMEZ' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Joker'in yeni şarkısı "Mücadelem Bitmez" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 8 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 1,4 bin beğeni aldı. Joker'in yeni şarkısı "Doğan Music Company" kanalında yayınlandı.

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.