Joker Başarcam Ulan sözleri | Joker Başarcam Ulan Diss
Joker, 01.00'da yeni şarkısı "Başarcam Ulan"ı Youtube'da yayınladı. Joker Başarcam ulan sözleri neler?
2005 yılından beri Türk rap dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, 6 Eylül 1987 Eskişehir doğumludur.
JOKER BAŞARCAM ULAN SÖZLERİ
Ortalıkta yoktum bayadır
Yok ortamlarla bi ortak noktam
Çıkmış gibiyim lan morgdan
*** ettim her şeyi toptan
Al bunu var ettim yoktan
"Khontkar diss mi?" Yok lan
Yok taktik ve yok plan
Çok orijinal, ben her şeye rağmen
[Nakarat]
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!
[Verse 1]
Evet aynen durakta bekleyen o adam benim
Hava güzel ama bulanık beynim
Yaralandım komalık değilim
Kendime gelemiyordum epeydir
Şehrime sığmıyordu fame'im
Yere tükürüyorum panzehiri ve ayakta kalıyorum o yüzden eğilin
Ama savaştım çok
Tek amaç hiphop
Boş beleş yapma git lan
Dilim aynı bi kalaşnikof
Tombala çinko çantada bingo
Korkarım ki kaybettin kalmadı yol paran gringo
Siz Twitter'dan yazıp hayıflanın tüm gün ve de ayıklayıp sarın
Gece gündüz kayıttayım ayık kalın bayılmayın sayıklayın
Bu mayın tarlasını cayır cayır yakmak için geldim ayır payımı
Akbabalar etrafımı sararken mafyadan beklemem hayır mayır
Kötü haberi ver ekürine
Joker eve dönüyo' de
Akabinde rakiplere
Vakit geldi yatın yere
Takın reye sakın benle
Takılmayın kaçın geri
Kapıları kapatın
Laf atıp atıp atın geri
Adam adam akıllı
Bi satır karalayamaz
Alayı satın alır, beni yakalayamaz
Oyalamaya çalışır o yola kadar dayanamaz yazıyorum takır takır Rap
[Nakarat]
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!
[Verse 2]
(Ben, ben, ben) Ben bu *** hayatına Rap için doğdum!
Sabah akşam *** dondu işe giderken yoktu kışın montum!
Açıköğretim yaşım doldu ve de bi mikrofon arkadaşım olduğunda
Başımda birikti çakalların hepsi koparmak için, ne biçim yol bu?
Bi çıkış lazım bu labirentten, arızalanan beynimi tamir etmem ve
Beni tahrip etmek isteyenleri tarihten silerek cesaretsizlere yolu
Tarif etmem gerek galiba amiyane tabirlerine mânidar mâniler
Yazmanın yanında ani bi' tahribat yaratmak harbiden harika!
(Yani?) Galip gelip malikâne ve bi kaliteli makineli tedarik edip
Elli kalibrelik delik açıp çelik yeleklerine, çökerim ganimete geri!
Benim olan yine benim olur yani, yeni konu değil!
Emin olun gerin boru verin mikrofonu, beynim kafiyeyle dolu gelin!
Kedi kadar yolun yok ki "Dedikodu yoksa yoksun." hikayenin sonu belli
Mahalleme sorun beni gelin zoru denemeyin sonuç olur kıyametin..
Kaçın veya kaşınmaya devam edin rüyalarınızda çekin emaneti!
Duyan bi *** sanar çete muhabbeti.. Bitince uyandırın beni!
[Bridge]
Tüm engeller önümde sıralansa da
Zaferi kazanacağıma inanmasalar da
Bu girdabın içinde kaybolmadan önce savaşırım sonuna kadar ve kolay olmaz asla
Yere düşsen bile kalkıp saldır kaçmaktansa!
Ne sanarsan san, sabredemem daha fazla fark etmez tek başıma kalsam da
Bağlayamazlar tasma
La vida no ves usta
[Nakarat]
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!
Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)
Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!
Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)
Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!
JOKER BAŞARCAM ULAN DİSS
Khontkar'a açıkça diss attığı görülen Joker ve Khontkar arasında sular durulmuyor.
Söz: Joker
Müzik: Elyasso
Düzenleme: Joker
Mixing: Mirac
Mastering: Kadir Süzgün
Yönetmen: Mert Dan
Color Grading: Mert Dan