Joker Başarcam Ulan sözleri | Joker Başarcam Ulan Diss
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Joker Başarcam Ulan sözleri | Joker Başarcam Ulan Diss

Joker, 01.00'da yeni şarkısı "Başarcam Ulan"ı Youtube'da yayınladı. Joker Başarcam ulan sözleri neler?

Joker Başarcam Ulan sözleri | Joker Başarcam Ulan Diss
14.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:13

2005 yılından beri Türk rap dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, 6 Eylül 1987 Eskişehir doğumludur.

JOKER BAŞARCAM ULAN SÖZLERİ

Ortalıkta yoktum bayadır

Yok ortamlarla bi ortak noktam

Çıkmış gibiyim lan morgdan

*** ettim her şeyi toptan

Al bunu var ettim yoktan

"Khontkar diss mi?" Yok lan

Yok taktik ve yok plan

Çok orijinal, ben her şeye rağmen

[Nakarat]

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!

[Verse 1]

Evet aynen durakta bekleyen o adam benim

Hava güzel ama bulanık beynim

Yaralandım komalık değilim

Kendime gelemiyordum epeydir

Şehrime sığmıyordu fame'im

Yere tükürüyorum panzehiri ve ayakta kalıyorum o yüzden eğilin

Ama savaştım çok

Tek amaç hiphop

Boş beleş yapma git lan

Dilim aynı bi kalaşnikof

Tombala çinko çantada bingo

Korkarım ki kaybettin kalmadı yol paran gringo

Siz Twitter'dan yazıp hayıflanın tüm gün ve de ayıklayıp sarın

Gece gündüz kayıttayım ayık kalın bayılmayın sayıklayın

Bu mayın tarlasını cayır cayır yakmak için geldim ayır payımı

Akbabalar etrafımı sararken mafyadan beklemem hayır mayır

Kötü haberi ver ekürine

Joker eve dönüyo' de

Akabinde rakiplere

Vakit geldi yatın yere

Takın reye sakın benle

Takılmayın kaçın geri

Kapıları kapatın

Laf atıp atıp atın geri

Adam adam akıllı

Bi satır karalayamaz

Alayı satın alır, beni yakalayamaz

Oyalamaya çalışır o yola kadar dayanamaz yazıyorum takır takır Rap

[Nakarat]

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!

[Verse 2]

(Ben, ben, ben) Ben bu *** hayatına Rap için doğdum!

Sabah akşam *** dondu işe giderken yoktu kışın montum!

Açıköğretim yaşım doldu ve de bi mikrofon arkadaşım olduğunda

Başımda birikti çakalların hepsi koparmak için, ne biçim yol bu?

Bi çıkış lazım bu labirentten, arızalanan beynimi tamir etmem ve

Beni tahrip etmek isteyenleri tarihten silerek cesaretsizlere yolu

Tarif etmem gerek galiba amiyane tabirlerine mânidar mâniler

Yazmanın yanında ani bi' tahribat yaratmak harbiden harika!

(Yani?) Galip gelip malikâne ve bi kaliteli makineli tedarik edip

Elli kalibrelik delik açıp çelik yeleklerine, çökerim ganimete geri!

Benim olan yine benim olur yani, yeni konu değil!

Emin olun gerin boru verin mikrofonu, beynim kafiyeyle dolu gelin!

Kedi kadar yolun yok ki "Dedikodu yoksa yoksun." hikayenin sonu belli

Mahalleme sorun beni gelin zoru denemeyin sonuç olur kıyametin..

Kaçın veya kaşınmaya devam edin rüyalarınızda çekin emaneti!

Duyan bi *** sanar çete muhabbeti.. Bitince uyandırın beni!

[Bridge]

Tüm engeller önümde sıralansa da

Zaferi kazanacağıma inanmasalar da

Bu girdabın içinde kaybolmadan önce savaşırım sonuna kadar ve kolay olmaz asla

Yere düşsen bile kalkıp saldır kaçmaktansa!

Ne sanarsan san, sabredemem daha fazla fark etmez tek başıma kalsam da

Bağlayamazlar tasma

La vida no ves usta

[Nakarat]

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık!

Başarcam ulan! (Başarcam ulan!)

Rest çektim, risk aldım, tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim!

Kazancam ulan! (Kazancam ulan!)

Sabretmek, mahvetti, lanetli miyim bilemiyorum lâkin yakanıza yapıştım artık, bırakmam!

Joker Başarcam Ulan sözleri | Joker Başarcam Ulan Diss

JOKER BAŞARCAM ULAN DİSS

Khontkar'a açıkça diss attığı görülen Joker ve Khontkar arasında sular durulmuyor.

Söz: Joker

Müzik: Elyasso

Düzenleme: Joker

Mixing: Mirac

Mastering: Kadir Süzgün

Yönetmen: Mert Dan

Color Grading: Mert Dan

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