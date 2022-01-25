Johnson, Ukrayna'ya yakın vadede güç gönderilmesinin olası olmadığını söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Avrupa'daki NATO müttefiklerini korumak için asker göndermeye hazır olduklarını ancak Ukrayna'ya bir güç gönderilmesini yakın vadede olası görmediğini söyledi.

Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin konuştu.

Başbakan, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında toplanmasını "kıtadan silindiğini düşündükleri görüntüler" olarak nitelendirdi.

"Büyük ve güçlü bir ülkenin açık bir işgal tehdidiyle bir komşusunun sınırına asker ve tank yığdığını" kaydeden Johnson, "en kötüsünün yaşanması" durumunda Ukrayna'nın direnişinin sert olacağını ve savaşın Çeçenistan veya Bosna'daki savaşlara benzeyebileceğini belirtti.

"Rusya böyle devam ederse birçok Rus annenin oğlu eve gelmeyecek"

Johnson, "Rusya bu yolda gitmeye devam ederse birçok Rus annenin oğlu eve gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Böyle bir çatışmadan kimsenin kazanç sağlayamayacağını vurgulayan Johnson, "İngiltere, aylarca böyle bir felaketten kaçınmak için ABD ve Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte hareket etti. Biz diyalogu caydırıcı unsurlarla birleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda Rusya'nın her türlü meşru endişesini dürüst diplomasi yoluyla ele almaya hazırız." dedi.

İngiliz Başbakan, bir işgal durumunda Rusya'nın çok sert bir yaptırımla karşı karşıya kalacağını söyleyerek, "Batı'nın şimdi birlik içinde olması kesinlikle hayati önem taşıyor, çünkü Rus saldırganlığını caydırmak için çok daha etkili olacak şey birlikte durmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Muhafazakar Parti'den milletvekili Tobias Ellwood'un, "Ukrayna'ya büyük bir NATO gücü gönderilmesi için halen geç olmadığını" söylemesi üzerine ise "Elbette, doğal olarak birçok insan Ukrayna'ya aktif fiziksel destek göndermeye can atıyor. Bunun yakın vadede olası olduğunu sanmıyorum." diye konuştu.

İngiliz ordusunun Estonya'daki NATO gücüne liderlik ettiğini belirten Johnson, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Avrupa'daki müttefiklerimizi korumak için yeni NATO konuşlandırmalarına katkıda bulunmaya çalışırız." dedi.