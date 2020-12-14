John le Carre kimdir? John le Carre öldü mü? John le Carre kitapları, romanları neler?

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre hakkında çıkan son dakika haberleri sonrası John le Carre kimdir, kaç yaşında? John le Carre öldü mü? John le Carre neden öldü? John le Carre kitapları, romanları sözleri neler?

Ünlü İngiliz yazar John le Carre, casusluk romanlarıyla sevilen ve öne çıkan isimlerden biridir. İngiliz roman yazarı John le Carre, hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

JOHN LE CARRE KİMDİR?

John le Carré. Asıl adı; David John Moore Cornwell'dir. 19 Ekim 1931 dünyaya gelen isim İngiliz casusluk romanları yazarı.

Richard Thomas Archibald Cornwell ve Olive Cornwell'in oğlu, Aktris Charlotte Cornwel'in kardeşi John le Carré, 19 Ekim'de doğdu. Berkshire'ın yakınında Pangbourne'da St.Andrew hazırlık okulunda resmi eğitimine başladı ve Sherborne okulunda devam etti. 1948'den 1949'a kadar, Berne üniversitesinde yabancı diller üzerine çalıştı. Sonra Oxford da Lincoln kolejine devam etti bir B.A.'le (dereceyle) 1956'da mezun oldu. İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders verdi. Le Carré 1959'da Eton'dan ayrıldı. Sonraki beş yıl boyunca İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalıştı. Önce, Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak hizmet verdi, daha sonra konsolos olarak siyasal bir hizmet için Hamburg'a transfer edildi. Le Carré, MI6'ya asker yazıldı. 1961'de ilk romanını yazdı.

JOHN LE CARRE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

89 yaşında hayata veda etti. Ailesi, İngiliz romancının dün Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...

İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.

JOHN LE CARRE KİTAPLARI

1931 doğumlu David John Moore Cornwel, 1940'lı yıllarda İsviçre'de Almanca eğitimi alırken, gizli servisler için çalışmaya başlamıştı.

Eton College'da öğretmenlikten yaptıktan sonra istihbarat subayı olarak çalışmaya geçti. Demir Perde ülkelerinden casuslar devşiriyor ve onlarla ilgileniyordu.

İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'tan bir meslektaşı John Bingham'dan aldığı ilhamla John le Carre takma ismiyle macera hikâyeleri yayınlamaya başladı.

Üçüncü romanı 'Soğuktan Gelen Casus'la 1963 yılında küresel ölçekte tanınan bir yazara dönüştü ve tüm dünya onu John le Carre adıyla tanıyordu artık...

60 yıllık yazarlık kariyerinde çoksatan listelerinde hakimiyet kurdu ve eserleriyle ilgili sayısız değerlendirme yazıları yayımlandı. Birçok romanı beyazperdeye aktarıldı.

JOHN LE CARRE CASUSLUK ROMANLARI

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre'nin Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları, 'Casusun Mirası', 'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain' ve 'Güvercin Tüneli'.