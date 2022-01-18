JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosunun naaşı "asıl" mezarına geri defnedildi

Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, Johannesburg merkezindeki "asıl" mezar yerine geri defnedildi.

Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, Johannesburg merkezindeki "asıl" mezar yerine geri defnedildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda, dönemin Britanya İmparatorluğunca "diplomatik dokunulmazlık" kuralı hiçe sayılarak esir edilip,1916'da Johannesburg'da hayatını kaybeden Mehmet Remzi Bey'in naaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı kişilerce Johannesburg'daki mezarından 2011'de yasa dışı şekilde alınarak, örgüte ait bir caminin bahçesine defnedilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından şehit diplomatın naaşı, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Braamfontein Mezarlığının Müslüman bölümündeki eski mezar yerinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyükelçi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumların ve Güney Afrikalı Müslüman kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mehmet Remzi Bey'in torunu Mignon Juliette Gatcke de törende hazır bulundu.