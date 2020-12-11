Joe Biden ve Yardımcısı Harris, Yılın İnsanı seçildi

Time dergisinin yıllık olarak düzenlediği "Yılın İnsanı" oylamasının sonuçları açıklandı. Yılın İnsanı, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçildi.

ABD merkezli Time dergisi tarafından 1927 yılından itibaren bir gelenek haline gelen ve her yıl düzenli olarak seçilerek derginin kapağında yer alan "Yılın İnsanı" açıklandı. Derginin 2020 Yılın İnsanı oylamasında, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçildi.

Aynı zamanda ABD tarihinin ilk kadın, siyahi ve Asyalı Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris, Yılın İnsanı unvanını Biden ile paylaşarak, seçilmiş Başkan ile kapakta yerini aldı.

Time Dergisi Genel Yayın Müdürü Edward Felsenthal, "Joe Biden ve Kamala Harris, Amerika'nın öyküsünü değiştirdiği, empati gücünün, bölünmenin öfkesinden daha büyük olduğunu gösterdiği ve kederli bir dünyada şifa vizyonunu paylaştığı için 2020'de Time Dergisi Yılın İnsanı olarak seçildiler" ifadelerini kullandı.

Yılın İnsanı'nın yanı sıra, Time dergisinin halk oylaması ile seçtiği ve aralarında Donald Trump, Mark Zuckerberg ve Papa Francis gibi önemli isimlerin de bulunduğu "Yılın Önemli Çalışanları" listesinde ise ilk sırayı yüzde 6.5 oy ile, korona virüs (Covid-19) pandemisinde hayatını tehlikeye atarak görevlerini yerine getirmek için çalışan doktorlar, hemşireler, kuryeler ve market çalışanları paylaştı. Listede 2. sırada ise yüzde 5 oy ile, Covid-19 pandemisinin güvenilir ve tanınmış ismi ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci yer aldı. 2020 yılı süresince doğal afet ve yangınlar ile mücadele eden itfaiye çalışanları yüzde 4.3 oy ortalaması ile 3. sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı