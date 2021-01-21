Joe Biden'ın eşi Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mesleği ne?

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçilirken eşi Jill Biden ABD'nin yeni First Lady'si oldu. Yeni First Lady, kocası başkan yardımcısı iken öğretmen olarak çalışmaya devam etmişti. Peki, Joe Biden'ın eşi Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mesleği ne?

Jill Biden eşini başkan yardımcılığı yaptığı dönemde öğretmenliğe devam etmesiyle öne çıkmıştı. Joe Biden'ın eşi Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında, ne işyapıyor? Mesleği ne?

JİLL BİDEN KİMDİR?

3 Haziran 1951'de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden, Hammonton, New Jersey'de dünyaya geldi ve Willow Grove, Pensilvanya'da büyüdü. Jill Biden, 1977'de Joe Biden ile evlendi ve Joe'nun ilk evliliğinden olan iki oğlunun, Beau ve Hunter'ın üvey annesi oldu. 1981'de ise Jill ile Joe çiftinin Ashley isminde kızları oldu.

Jill Biden, Delaware Üniversitesi'nden lisans ve doktora dereceleri ile, West Chester Üniversitesi ve Villanova Üniversitesi'nden ise master derecesi ile mezun oldu. Liselerde 13 yıl boyunca İngilizce dilbisi ve okuma öğretmenliği yaptı, ayrıca bir psikiyatri hastanesinde duygusal engelli kişilere öğretmenlik yaptı.

Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

Jill Biden

Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.

AFP'nin haberine göre, First Lady, resmi görevinin başlaması sonrasında da eğitimci olarak çalışmayı hedefliyor.

Jill Biden

First Lady'nin sembolik görevleri bulunurken, Jill Biden'ın görevi süresince eğitim alanında çalışmalar yapması planlanıyor. Jill Biden'ın, eşi Joe Biden Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, dönemin First Lady'si Michelle Obama ile 2011'de hayata geçirdikleri ve asker ailelerine yardım etmek üzere kurulan 'Birleşik Kuvvetleri' de yeniden canlandırması gündemde.

Joe Biden, sık sık 'eşinin kendisini toparladığını' dile getiriyor.