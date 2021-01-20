Joe Biden'ın çocukları kimlerdir? Joe Biden'ın eşi kim? Joe Biden kimdir, kaç yaşında?

ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden'ın eşi Jill Biden kimdir? Joe Biden'in çocukları kimlerdir? Joe Biden'in torunları kimlerdir? İşte ABD başkan adayıJoe Biden'ın ailesi..

JOE BİDEN'IN AİLESİ KİMDİR?

Joe Biden'ın aile üzerindeki vurgusu, 2020 kampanyası yolunda ilerlerken belirgindi. Demokrat başkan adayının Dr. Jill Biden ile on yıllardır süren aşk hikayesine, torunlarıyla yakın bağına ve iki çocuğunu ve ilk karısını kaybetmesinde yaşadığı trajediye odaklandı.

Eski başkan yardımcısı, en büyük üç çocuğu olan Hunter, Beau ve Naomi Biden'ı rahmetli eşi Neilia Hunter ile paylaşıyor. Daha sonra en küçük kızı Ashley Biden ile ikinci eşi Jill'e sahip oldu.

Naomi Biden kimdir?

Naomi, 1972'de bir araba kazasında öldüğünde bir yaşındaydı. Annesi Neilia'da aynı kazada öldü.

Joseph 'Beau' Biden kimdir?

Takma adıyla tanınan Beau, Kamala Harris ile yakın çalışan tanınmış bir politikacıydı.

2003 yılında, Yargıç Avukat Genel Kolordusu'nda binbaşı olarak Ordu Ulusal Muhafızları'na katıldı. Daha sonra siyasete girdi, 2007'den 2015'e kadar görev yaptığı Delaware başsavcısı olarak seçildi. 2016'da Delaware valiliğine aday olmayı planladı, ancak 2015'te beyin kanseriyle savaştıktan sonra vefat etti.

Jill, 2020 Demokratik Ulusal Kongre konuşmasında, "Oğlumuz Beau kanserden öldükten sonra, bir daha gülümseyip sevinmeyeceğimi merak ettim. Yazdı ama benim için sıcaklık kalmadı," dedi. "Beau'nun cenazesinden dört gün sonra, Joe'nun tıraş olup takımını giydiğini gördüm. Onu aynada çelik yaptı, nefes aldığını, omuzlarını geriye koyduğunu ve oğlumuzun olmadığı bir dünyaya yürüdüğünü gördüm." dedi.

Karısı Hallie Olivere ve iki çocuğu Natalie Biden ve Robert Hunter Biden II tarafından hayatta kaldı.

Robert Hunter Biden kimdir?

Genellikle ikinci adıyla anılan Hunter, şu anda bir avukat olarak çalışıyor ve risk sermayesi şirketi Eudora Global'in kurucusudur.

Ashley Blazer Biden kimdir?

Biden'ın en küçüğü, Tulane Üniversitesi'nden mezun oldu ve daha sonra ceza adaleti reformu odaklı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Delaware Adalet Merkezi'nin yönetici müdürü oldu . Ayrıca Delaware'de 15 yıl sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı .

Halen plastik cerrah Howard Kerin ile evli.

Naomi Biden kimdir?

Naomi, Hunter'ın 26 yaşındaki kızı ve ilk eşi ve Kathleen Biden'dır. Adını, Başkan Yardımcısı Biden'ın 1972'de ölen kızının ardından aldı. İçten bir twe'deve eski Başkan Yardımcısı'na "Her gün torunun olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Finnegan Biden kimdir?

Naomi Biden'in küçük kız kardeşi Finnegan, cumhurbaşkanı adayı büyükbabasıyla birlikte kampanya yolunda görüldü. Naomi gibi, o da geç bir akrabasının adını aldı.

Maisy Biden kimdir?

Maisy, Hunter ve Kathleen Biden'ın çocuklarının en küçüğüdür.

Natalie Biden kimdir?

Natalie, Hallie'nin ve Beau Biden'in 16 yaşındaki kızı.

Robert "Avcı" Biden II

Beau ve Hallie Biden'in 2006 doğumlu ikinci çocuğuna amcasının adı verildi. 14 yaşındaki kız kardeşi ve kuzenlerine, 2020 Demokratik Ulusal Kongresi'nde bağlılık yeminini okurken katıldı.

Bebek Biden 2018

Hunter, isimsiz kalan ve 2018'de doğan bir çocuğu Arkansas'tan Lunden Alexis Roberts ile paylaştı. Biden başlangıçta bir mahkemede baba olduğunu reddetse de, babalık davasındaki bir yargıç , çocuğun "biyolojik ve yasal babası" olduğuna karar verdi .