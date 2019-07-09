Jinna: Karabasan Filmi
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Gazeteci olan Rüya ile doktor olan Cenk, yeni evli bir çiftir. Genç kadının çalıştığı gazetenin müdürü Sami, esrarengiz olayların yaşandığı bir yer ile ile ilgili haber yapılmasını ister. Kurada Rüya'nın adının çıkması Cenk'i tedirgin etse de, işine aşık bir kadın olan Rüya verilen görevi yapmaya kararlıdır. Kapadokya'ya gitmek için yola koyulan Rüya ve Mehmet, müze olduktan sonra tuhaf olayların yaşanmasııyla birlikte tekrardan kapatılan eski ve lanetli bir akıl hastanesini araştırmakla görevlidir. Müzeye gidip araştırmalara başlayan Rüya ve Mehmet, kısa sürede sırrı çözer. Bu sırada büyük bir lanet peşlerine düşer ve ikili arkalarında üç ceset bırakarak kaçmak zorunda kalır. Ancak eve dönmesi Rüya'nın lanetten kurtulmasını sağlamak. Genç kadın, geçmişini de ilgilendiren korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Yönetmen: Ebru Delibaş
Senaryo: Ebru Delibaş
Oyuncular: Vedat Delibaş, Sena Özcan, Kenan Balık, Batuhan Zeybek, Mehmet Sağlam, Buğrahan Özdoğan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Jinna: Karabasan
Yapımcı Firma: Queen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 02.08.2019
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