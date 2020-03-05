Jim'le Tanışmak Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Meeting Jim, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor.

Jim Haynes, İngiltere’de dönemin ilk avangart tiyatrosunu – The Traverse – kurarak tarihe geçti. Londra’da kurduğu Arts Lab ve I.T adında çıkardığı gazete 60 kuşağının özgürlükçü dünyasına damgasını vurdu. Gary Davis’ten aldığı ilhamla ve onunla birlikte bastıkları sayısız Dünya Pasaportu’yla birçok kişi seyahat etti. Haynes, Paris’teki evinde, 40 senedir her hafta düzenlediği ve yaklaşık 130.000 kişiyi ağırladığı pazar yemeklerini vermeye devam ediyor.

Yönetmen: Ece Ger

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Meeting Jim

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 16.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com