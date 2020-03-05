Jim'le Tanışmak Filmi
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Meeting Jim, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor.
Jim Haynes, İngiltere’de dönemin ilk avangart tiyatrosunu – The Traverse – kurarak tarihe geçti. Londra’da kurduğu Arts Lab ve I.T adında çıkardığı gazete 60 kuşağının özgürlükçü dünyasına damgasını vurdu. Gary Davis’ten aldığı ilhamla ve onunla birlikte bastıkları sayısız Dünya Pasaportu’yla birçok kişi seyahat etti. Haynes, Paris’teki evinde, 40 senedir her hafta düzenlediği ve yaklaşık 130.000 kişiyi ağırladığı pazar yemeklerini vermeye devam ediyor.
Yönetmen: Ece Ger
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Meeting Jim
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 16.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com