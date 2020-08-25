Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?
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Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?

Güzel oyuncu Jessica May, Brezilya'da doğdu. Annesi öğretmeni, babası çiftçi olan oyuncu, genç yaşta Sao Paulo şehrine yerleşerek modellik yapmaya başladı. Jessica May eşi kim?

Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?
25.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:03

Jessica May, Türkiye'de Yeni Gelin dizisiyle oyunculuğa adımını attı. Sonrasında Dert Bende filmi ile kariyerine devam etti. Paris Hilton ve Dosso Dossi Fashion Show defilelerinde model olarak yer aldı. Jessica May kimdir?

JESSİCA MAY KİMDİR?

May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya geldi. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.

Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?

Oyunculuğa, Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünyaevine girdi.

Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?

Jessica May, Otizm farkındalık gününde 'Onların Gözünden' projesi kapsamında otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine destek oldu. Ayrıca 2018'de Denizli'de dikilmek üzere 2000 fidan bağışladı. May, 2019 yılında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıktı.

Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?
Jessica May ve eşi

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