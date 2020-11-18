"Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesi"ne AHİKA'dan 6 milyon liralık destek

Kırşehir Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 6 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

Kırşehir Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 6 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

AHİKA'nın 2020 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu yapılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan proje ile ilgili Kırşehir Valiliğinde destek protokolü imzalandı.

Vali Akın, imza töreninde yaptığı konuşmada, AHİKA'dan 6 milyon lira hibe desteği alacak olan proje ile yenilenebilir jeotermal kaynağın kontrollü kullanımının hedeflendiğini belirtti.

Bu amaca yönelik olarak termal su dağıtım sistemine entegre otomasyon-kumanda sisteminin kurulması, termal suyun tekrar kullanımı için altyapının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesinin planlandığını vurgulayan Akın, jeotermal kaynağın kullanımındaki israfın önlenmesi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve bölgedeki jeotermal kaynakla tarım, sağlık ve turizm gibi alanlarda yapılacak yatırımların artmasının hedeflendiğini kaydetti.

Akın, jeotermal kaynağın sürdürülebilirliği ve daha verimli kullanımının sağlanmasına yönelik imzalanan protokolün Kırşehir'e sağlık, turizm ve tarım sektörlerine önemli katkılar sunacağına inandığını vurgulayarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın artından destek protokolü, Vali Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak olan otomasyon-kumanda sistemi ile mevcut merkezi ısıtma sisteminin daha verimli hale getirilerek kaçakların önlenmesi, aynı miktardaki enerji ile daha fazla işletmeye hizmet verilmesi, verimlilik optimizasyonunun dijitalleşmesi ve sayısal veriler alınarak elektrik, makine-ekipman amortismanı gibi kaynak sarfiyatının önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle ücretlendirme, kullanım tasarrufu ve yatırım potansiyelinin ölçülebilirliği gibi verilerin sağlam, tutarlı ve dinamik bir şekilde elde edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız