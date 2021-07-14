Jeff Blake: Biden, Eski Cumhuriyetçi senatörü Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Arizona Senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Arizona Senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Flake'in adaylığı kabul ettiği bildirildi. Senato onaylarsa Jeff Flake ABD'nin yeni büyükelçisi olacak.

Jeff Flake, Cumhuriyetçi Parti Senatörü olsa da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhaliflerinden biriydi ve geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Biden'a destek vermişti.

Beyaz Saray'ın yayımladığı adaylık duyurusu sonrası bunun, iki ülke için de çok önemli bir döneme denk gelen çok merkezi bir görev olduğunu belirtti.

Flake "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum. Bu adaylıkla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en güzel geleneğini, partizan siyasetin su kenarında durması gerektiği, tekrardan teyit etmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Flake'in eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" de belirtti.

AFP gelişmeyi "ABD'nin en karmaşık ittifaklarından birini yönetmekle yükümlü olacak" sözleriyle duyurdu.

Türkiye Büyükelçiliği, Biden'ın göreve başlamasının ardından Trump tarafından atanmış büyükelçiyi değiştirmediği az sayıda önemli büyükelçiliklerden biriydi. ABD'nin şu anki Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 15 Ağustos 2019'da göreve gelmişti.

Jeff Flake kimdir?

58 yaşındaki Flake'in uzun zamandır diplomatik bir göreve getirileceği söylentileri dolaşıyordu, ancak bu görevlendirmenin geçmişte aktif olduğu Afrika'da bir ülkeye yapılması bekleniyordu.

Flake senatörlüğü döneminde (Ocak 2013- Ocak 2019), Afrika ile ilgili konularda aktifti ve geçmişte de Güney Afrika ve Zimbabve'de Mormon misyoner olarak görev yapmıştı.

Flake, eski ABD Başkanı Trump'la göreve ilk geldiği dönemden itibaren çatışıyordu ancak Trump'ın geçirdiği yasaların çoğuna destek verdi.

2018'de Harvard Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmada Flake, "Başkanlığımız şu an yıkım ve ayrımcılığa bitmek tükenmek bilmez bir iştah duyan ve Anayasa'nın nasıl çalıştığına ufak bir aşinalığı olan biri tarafından küçük düşürülüyor" demişti.

Flake'in senatrlük döneminden akıllarda kalan bir olay da görev süresinin sonuna doğru yaşanmıştı. Bir asansörde yanına yaklaşan iki kadın, o dönemde Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmiş olan Brett Kavanaugh'un kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş ve Flake'ten adaylığa destek vermemesini istemişti. Flake bunun üzerine, iddialar hakkındaki FBI soruşturması sonuçlanana kadar oylamayı engellemişti.