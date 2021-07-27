Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a astronot indirecek uzay aracı için 2 milyar dolarlık teklif

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), "Ay'a geri dönme projesi" kapsamında kullanılacak olan insanlı iniş aracı için için 2 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), "Ay'a geri dönme projesi" kapsamında kullanılacak olan insanlı iniş aracı için için 2 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.

NASA, Kongre'den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay'a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.

NASA, Nisan ayındaki ihalede, Bezos'un şirketi Blue Origin'in teklifini reddederek, Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin 2,9 milyar dolarlık teklifini kabul etmişti.

Bezos, uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in Ay'a geri dönüş projesine dahil olabilmesi için NASA'ya bir mektup yazarak yeni bir teklifte bulundu.

Bezos, NASA yöneticisi Bill Nelson'a yazdığı mektupta, "Blue Origin, insan iniş sistemi bütçesindeki finansman açığını, bu programı hemen rayına sokabilmek amacıyla hem mevcut hem de bundan sonraki iki mali yıl boyunca 2 milyar dolara kadar tüm ödemelerinden feragat ederek karşılamak istiyor. Bu teklif, ödemelerin ertelenmesini değil, bu alacaklardan tamamen ve süresiz olarak feragat edilmesi anlamını taşıyor" dedi.

NASA, ihaleyi SpaceX'in kazanmasında şirketin yörünge misyonları konusunda başarısı kanıtlanmış projelere imza atmasının rol oynadığını söylemişti.

Söz konusu ihale, astronotları 2024 yılına kadar Ay yüzeyine taşıyacak insanlı iniş aracının üretimini kapsıyor.

SpaceX'in ürettiği Starship aracının, 1972'de Apollo 17'den bu yana NASA'nın ilk Ay misyonuna katılan astronotları taşıması öngörülüyor.