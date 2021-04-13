Jason Statham vev eşi Rosie Huntington Whiteley Türkiye'ye aşık oldu!

Eşi Jason Statham'ın rol aldığı "Fives Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya geldiğini belirten ünlü model, oğlu Jack Oscar'ın Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki fotoğrafını paylaşıp şöyle konuştu: "Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke.
Eşi Jason Statham'ın rol aldığı "Fives Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya geldiğini belirten ünlü model, oğlu Jack Oscar'ın Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki fotoğrafını paylaşıp şöyle konuştu: "Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke."
Jason Statham, rol aldığı 'Fives Eyes' filminin Antalya'daki çekimlerine eşi Rosie Huntington Whiteley ve oğlunu da getirdi.
Kaynak: Hürriyet