Jason Statham vev eşi Rosie Huntington Whiteley Türkiye'ye aşık oldu!

Eşi Jason Statham'ın rol aldığı "Fives Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya geldiğini belirten ünlü model, oğlu Jack Oscar'ın Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki fotoğrafını paylaşıp şöyle konuştu: "Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke.