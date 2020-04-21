Jason Schreier, Kotaku'dan Bloomberg News'e Geçiş Yapacak
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Jason Schreier, Kotaku'dan Bloomberg News'e Geçiş Yapacak

Oyun sektörünün ünlü ve güvenilir isimlerinden olan Jason Schreier, yakın bir zamanda Kotaku sayfasını kapatıp Bloomberg News ekibine katılacak.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Jason Schreier, Kotaku'dan Bloomberg News'e Geçiş Yapacak

Oyun sektörünün ünlü ve güvenilir isimlerinden olan Jason Schreier, yakın bir zamanda Kotaku sayfasını kapatıp Bloomberg News ekibine katılacak. Ne var ki ana odağı halen oyun sektörü olacak.

Sizlerle paylaştığımız birçok habere isabetli iddialarına yer verdiğimiz Jason Schreier, kariyerine 2010 - 2012 yılları arasında çalıştığı Wired sitesi dahil birçok mecrada video oyunları ve ilişkili teknolojiler üzerine serbest yazar olarak başlamıştı. 2011 yılında ise Kotaku Genel Yayın Yönetmeni Stephen Totilo'nun kendisiyle irtibat kurması neticesinde, site kendisine tam zamanlı haber muhabirliği pozisyonunda yer bulmuştu.

Jason Schreier Bloomberg News ekibine katılacak

Geride bıraktığımız dokuz yıllık süreçte gösterdiği performans ile oyun sektörünün güvenilir ve önemli ismi haline gelen Jason Schreier, yoluna Bloomberg News ile devam edecek. Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Mayıs ayının ortasında, video oyunlarının tuhaf, vahşi dünyasından iş, kültür, iş gücü, ertelemeler ve çok daha fazlası üzerine haber vereceğim Bloomberg New bünyesindeki yetenekli, müthiş teknoloji ekibine katılacağımı duyurmaktan dolayı çok memnunum." yorumunda bulunmuş.

Stoked to announce that in mid-May I'll be joining the talented, formidable tech team at Bloomberg News, where I'll be reporting on the weird, wild world of video games -- business, culture, labor, delays, and lots more!!!

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 20, 2020

Öte yandan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru sonrasında Games Industry sitesi tarafından gerçekleştirilen röportajda konuşan Schreier, Kotaku ana kuruluşu G/O Media ile yollarını ayırma nedeninden bahsetti. Buna göre temelde yatan neden, kuruluşa olan güvensizliği gittikçe artmasıymış. Bu nedenle de geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Kotaku ile kardeş olan Deadspin ile yollarını ayıran çok fazla personel olmuş.

"Güvenin tamamıyla tükendiği bir yönetim tarafından işletilen bir şirket için çalışmak gerçekten zorluydu." diyor kendisi.

Jason Schreier şu anda Kotaku sitesi için son makalesini tamamlamakla meşgul. Türkçe mealiyle Video Oyunları Ertelendi adıyla yayınlanacak olan bu makale sonrasında, artık kendisini Bloomberg News ile göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

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