Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 18'e yükselirken, kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 18'e yükselirken, kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri felaketin 16. gününde sürerken, bölgede 3 cansız bedene daha ulaşıldığı bildirildi. Son gelişme ile birlikte ölü sayısı 18'e yükselirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri çabalarını kendilerinden haber alınamayan 11 kişiyi bulma üzerine yoğunlaştırdı. Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmaları da aşırı sıcağa rağmen devam ediyor. Yaklaşık 400 felaketzedenin halen kendilerine tahsis edilen konaklama tesislerinde barındığı kaydedildi.

Öte yandan, tahliye edilen afetzedeler arasında olası Covid-19 küme enfeksiyonlarının görülmesini engellemek üzere yaklaşık 400 kişinin bugün itibariyle aşılanmaya başlandığı öğrenildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Son dakika haberleri! Japonya'yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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