Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla insanlığın birlik, çaba ve dirayetle zorlukların üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla insanlığın birlik, çaba ve dirayetle zorlukların üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Suzuki, AA muhabirine Kovid-19 salgını önlemleri altında 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyatlarda salgın koşulları çerçevesinde alınan sıkı tedbirler kapsamında yurt dışından izleyici gelmesine izin verilmeyeceğini belirten Suzuki, "Japonya içerisinden gelecek seyircilerle ilgili 21 Haziran'da üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde, tüm müsabakalarda seyirci sayısının üst sınırı 'saha seyirci kapasitesinin en fazla yüzde 50'sine kadar ve 10 bin kişiyi aşmayacak şekilde' belirlendi." dedi.

Suzuki söz konusu tedbirlere ilişkin kararın yarışmalara katılan sporcuların, seyircilerinin tezahürat desteğini alarak en başarılı performanslarını sergilemesi ve mümkün olduğunca daha çok kişi tarafından izlenmeleri arzusuna dayandığını ifade etti.

Olimpiyatlarda aşı zorunluluğu yok

Olimpiyatlarda aşı olmanın zorunlu olmadığını vurgulayan Suzuki, "Öte yandan, mayıs ayında Pfizer ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olimpik ve paralimpik sporculara ücretsiz aşı sağlanması için bir mutabakat zaptı imzalandı. Halihazırda bütün ülkelerde çok sayıda sporcunun aşılanmaya devam ettiğini duyuyorum. Aşılar, müsabakaları güvenli ve emniyetli biçimde yürütmenin önemli bir yoludur ve Japonya hükümeti olarak biz de elimizden gelen iş birliğini sağlayacağız." diye konuştu.

Suzuki, Japon hükümetinin salgın önlemlerine yönelik Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de katıldığı Paydaşlar Görev Gücünün (All Partners Task Force) ilgili tıp ve sağlık uzmanlarıyla görüşerek olimpiyatlarda salgına karşı alınacak önlemleri açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Örneğin, sporcular Japonya'ya uçuşlarından önceki 96 saat içinde iki defa test yaptırmak, Japonya'ya girişte de havaalanında yeniden test yaptırmak, giriş yaptıktan sonra ilk 3 gün konaklama tesisinde karantinada kalmak gibi sıkı şartları sağlamak suretiyle sportif görevlerini yerine getirebileceklerdir. Prensip olarak orada kalış süresi boyunca her gün test yapılacaktır."

Salgına karşı güvenliğin sağlanması öncelik

Suzuki, olimpiyatlar süresince salgına karşı güvenliğin sağlanmasının birinci öncekileri olduğunun, sporcular, olimpiyat yetkilileri ve seyirciler için enfeksiyona karşı sıkı önlemler alındığının ve yarışmalar için hazırlıklar istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin İngiltere'de düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde olimpiyatların düzenlenmesi konusunda destek topladığını aktaran Suzuki, "Dünya yeni tip koronavirüs adı verilen bu büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmışken, insanlığın birlik olup çaba ve dirayetle zor durumun üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istiyoruz. Bu olimpiyat oyunlarının, Büyük Doğu Japonya Depremi'nin ardından, tüm ülkelerin desteğini alarak, nasıl yeniden yapılanmayı sağladığımızı tüm dünyaya aktarabileceğimiz bir fırsat olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda Türk milli takımını destekleyecek

Suzuki Türkiye milli takımı sporcularının olimpiyatlarda ellerinden gelenin en iyisini başarmak için gayret etmeleri temennisinde bulundu.

Olimpiyatların sporcuların hayatlarında güzel bir anı olarak yer etmesini ve Türk halkını derinden etkileyebilecekleri bir fırsat olmasını içtenlikle dileyen Suzuki "Bu nedenle ben tamamıyla Türkiye milli takımını destekleyeceğim." dedi.

Büyük Doğu Japonya Depremi

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de "Tohoku" olarak bilinen 9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremin ardından tsunami oluşmuştu. Deprem ve tsunami sonucu bölgede yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı