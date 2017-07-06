Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu

Ankara'da, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü münasebetiyle resepsiyon verildi.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki davete, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefleri, gazeteciler ve davetliler katıldı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka, resepsiyondaki konuşmasında, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kuruluşunun 63'üncü yılının kutlandığını belirtti.



Öz Savunma Kuvvetlerinin, "samuray" geçmişini bozmadan Japon halkını korumaya devam ettiğine değinen Büyükelçi Oka, Savunma Kuvvetlerinin BM görevleri çerçevesinde yurt dışında da faal olduğunun altını çizdi.



Hiroshi Oka, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nının bitiminden bu yana dünya barışına katkı sağladığını ve özgürlük ile demokrasi kavramlarına önem verdiğini anlattı. Oka, Türkiye-Japonya ilişkileri hakkında da "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişkiler istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca ülkelerimizin deniz kuvvetleri Somali açıklarında güvenliği sağlamak için diğer ülkelerle iş birliğini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.



Oka, öte yandan Nisan 2016'dan beri devam eden Ankara Büyükelçiliği görevinin sona erdiğine dikkati çekerek, bu süre zarfında Japonya-Türkiye ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için çaba gösterdiğini vurguladı.



Konuşmaların ardından davetlilere Japon mutfağından lezzetler ikram edildi.



Japonya Savunma Ajansı ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Öz Savunma Kuvvetleri Kanunu'nun 1 Temmuz 1954'te yürürlüğe girmesiyle kuruldu. Ajans daha sonra 9 Ocak 2007'de Japonya Savunma Bakanlığı adını aldı.