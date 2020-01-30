Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı
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Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı

Japonya'da, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı. Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı

30.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:03
Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı

'da, adli kontrol altında tutulurken 'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı.


Japon ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Savcılığı Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkarttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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