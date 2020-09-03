Japonya'da kaybolan gemi ve 42 mürettebat aranıyor Japonya Sahil Güvenliği, bölgede etkili olan Maysak Tayfunu sırasında 43 kişinin bulunduğu Gulf Livestock 1 adlı kargo gemisinin kaybolduğunu açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, bölgede etkili olan Maysak Tayfunu sırasında 43 kişinin bulunduğu Gulf Livestock 1 adlı kargo gemisinin kaybolduğunu açıkladı. Sahil güvenlik, Pasifik Okyanusu'da gece saatlerinde mürettebattan bir Filipinli denizcinin kurtarıldığını ifade etti.

Gulf Livestock 1 adlı gemi, çarşamba günü erken saatlerde Amami Oshima adasının yaklaşık 185 kilometre batısında, acil durum sinyali yayınladı ve radardan kayboldu. Geminin kaybolduğu bölgede 'Kategori 4' şiddetinde Maysak Tayfunu'nun etkili olduğu belirtildi. Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, kaybolan geminin arama çalışmalarının sürdüğünü yaklaşık yarım gündür soğuk suda kalan mürettebattan bir denizcinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer, kurtarılan Filipinli denizcinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı.

GEMİDE 5 BİN 800 BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARDI

Gemide 39 Filipinli, iki Yeni Zelandalı ve iki Avustralyalı mürettebat bulunduğu ve 5 bin 800 canlı büyükbaş hayvanın Yeni Zelanda'dan Çin'e taşındığı açıklandı. Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na göre, Panama bandıralı gemi, 17 Ağustos'ta 5 bin 800'den fazla inekten oluşan kargosuyla Yeni Zelanda'dan ayrıldı. Kaybolan denizcileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA