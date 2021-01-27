Japonya'da kampanyalar turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarını 6,8 kat artırdı
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Japonya'da kampanyalar turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarını 6,8 kat artırdı

27.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:34
Japonya'da kampanyalar turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarını 6,8 kat artırdı

Japonya'da Temmuz 2020 sonunda başlatılan, ekonominin canlandırılmasını amaçlayan kampanyaların, turizm bağlantılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını 6,8 kat artırdığı ortaya çıktı.

Japonya'da Temmuz 2020 sonunda başlatılan, ekonominin canlandırılmasını amaçlayan kampanyaların, turizm bağlantılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını 6,8 kat artırdığı ortaya çıktı.

Kyoto Üniversitesine ait araştırmaya göre, seyahat bileti ve yeme-içme sektörü kuponlarının sunulduğu kampanyanın başlatıldığı 22 Temmuz öncesi ile sonrasındaki vaka artış hızı ve bölgeleri analiz edildi.

Ülkenin 24 eyaletinden mayıs ve ağustos arasında Kovid-19'a yakalanmış yaklaşık 4 bin kişinin seyahat öykü ve rotasının izi sürüldü. Bunlardan 817'si, kampanya kapsamında eyalet değiştirdi ve virüs kapmış kişilerle temasa geçti.

Kampanya öncesini kapsayan 22 Haziran ve 21 Temmuz dönemi ile 22 Temmuz sonrası vaka haritası karşılaştırıldı. Seyahat bileti kampanyasının başlamasıyla turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarının 3 kat arttığı ortaya çıktı. Bu artışın, yeme-içme sektörü kuponlarını kullananların dahil edilmesiyle 6,8 kata yükseldiği belirlendi.

"Japonya'da salgının ikinci dalgasının ağustosun ortasına dek düşüş eğilimi gösterdiği ancak artan yerel turizmin, seyahat kaynaklı Kovid-19 vakalarının artmasına yol açtığı" kaydedilen araştırmada, "Geniş bölgelerde insan hareketliliğinin teşvik edilmesinin ilave teması kolaylaştıracağı doğaldır." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Suga Yoşihide hükümeti, Kovid-19 vakalarının kontrol altına alınması ve ekonominin yeniden canlandırılması arasında sürdürdüğü "denge politikasını" öne sürerek yaklaşık 5 ay boyunca kampanyanın önemini vurgulamıştı. Kampanya ülke genelinde 2020 sonunda askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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