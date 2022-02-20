Japonya'da görevli Katarlı diplomat Abdullah Al-Zeyara, Türkçe öğrenmeye başladı

Katarlı diplomat Abdullah Al-Zeyara, Japonya'daki görevi sırasında, Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe öğrenmeye başladı.

Ülkesinin Tokyo Büyükelçiliğinde görevli Al-Zeyara, Türk dostlarıyla bir araya geldiği Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezinde, AA muhabirine, Türkçeye olan ilgisini ve nasıl öğrenmeye karar verdiğini anlattı.

Katarlıların Türkiye'yi sevdiğini, kendisinin de Türk kültürüne uzun zamandır ilgisi olduğunu aktaran Al-Zeyara, İstanbul'u birçok kez gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

Türkiye'den birçok arkadaş edindiğini ve Türkçeye yönelik ilgisi olduğunu belirten Al-Zeyara, bu sayede karşılaştığı YEE'nin başlangıç seviye Türkçe öğretim kursuna başvurduğunu dile getirdi.

Çevrim içi olmasının Kovid-19 salgını döneminde katılımı kolaylaştırdığını ifade eden Al-Zeyara, kurs sayesinde selamlama, sayılar, tanıtım dahil Türkçe kelimeleri kolay ezberleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Al-Zeyara, "Neden Türkçe? Çünkü çoğunlukla Türk Kültür Merkezine, Tokyo Camisi'ne geliyor, Türk arkadaşlarla karşılaşıyorum. Arkadaşlarımla nasıl iletişim kurabileceğimi de bilmek istedim." dedi.

Kurs sayesinde, Türk arkadaşlarıyla pratik yapma imkanı bulduğunu belirten Al-Zeyara, bu sayede Türkçeye başlangıç seviyesine eriştiğini ancak mesleğinin getirdiği yoğunluk dolayısıyla son aylarda dil öğrenmeye fazla zaman ayıramadığını anlattı. Al-Zeyara, "Şu an birçok kelimeyi unutmuş durumdayım. Yine çalışmak ve lisana konsantre olmam gerekiyor." diye konuştu.

Katarlı diplomat Al-Zeyara, "teşekkür ederim" ve "benim adım Abdullah" ifadelerini sıkça kullandığını dile getirerek, "Salgın şartları farklı. Ders, oradaki arkadaşlarınızla iletişime girmenizi sağlıyor, derste Türkçe konuşuyorsunuz. Zoom bitince her şeyi unutuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Al-Zeyara, çok çalışılırsa ve sık tekrar edilirse başarı seviyesinin yükseleceğine inandığını vurgulayarak, ülkesinde döndüğünde Türkçeyi yeniden çalışma fırsatı arayacağını söyledi.

Dil öğrenmek isteyen meslektaşlarına YEE'nin Türkçe kurslarını tavsiye edeceğini belirten Al-Zeyara, başlangıç seviyesini takip eden kurslara, YEE'nin Doha şubesinde devam etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Ülkesinin yıl sonu ev sahipliği yapacağı "FIFA Dünya Kupası 2022"ye Türkiye'nin katılma ihtimaline yönelik Katarlı diplomat, "Türk Milli Takımı'nın katılmasından mutlu oluruz. FIFA Dünya Kupası'na gelirlerse Doha'da Türk Milli Takımı'nı destekleriz." dedi.