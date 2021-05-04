Japonya'da Covid-19 yardım fonu ile "kalamar heykeli" inşa edildi
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Japonya'da Covid-19 yardım fonu ile "kalamar heykeli" inşa edildi

Japonya'da Covid-19 yardım fonu ile 'kalamar heykeli' inşa edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da sahil kasabası Noto'da Covid-19 yardım fonunda sağlanan paralar ile devasa bir kalamar heykeli yapıldığı ortaya çıktı.

Japonya'da sahil kasabası Noto'da Covid-19 yardım fonunda sağlanan paralar ile devasa bir kalamar heykeli yapıldığı ortaya çıktı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletine bağlı Hosu Bölgesi'nde bulunan sahil kasabası Noto'da Covid-19 yardım fonunda sağlanan paralar ile devasa bir kalamar heykeli yapıldığı ortaya çıktı. Ulusal çapta salgınla mücadele için verilen hibeler ile 800 milyon yen (7,3 milyon dolar) yardım alan sahil kasabası, yardım parasının 25 milyon yenlik (228 bin 500 doları) kısmı ile dev bir kalamar heykeli yaptırdı. 13 metre uzunluğundaki heykelin, yardım paraları ile yaptırılması ise halkın tepkisini çıktı.

Sağlanan yardım fonlarının doğrudan Covid-19 yardımları için harcanması gerekmese de, salgının devam ettiği göz önüne alınca birçok kişi heykele bu kadar para harcanmasını eleştirdi. Bölge sakini Chunichi Shimbun yaptığı açıklamada, paranın tıp personeli ve uzun süreli bakım tesisleri gibi "acil destek" için kullanılabileceğini ifade etti.

Notolu yetkililer ise, heykelin turistleri salgından sonra kasabaya geri çekme amaçlı uzun vadeli bir planın parçası olduğunu ifade ederek, heykelin turistik bir cazibe merkezi olacağını ve Noto'nun ünlü uçan kalamarının tanıtımına yardımcı olacak uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirtti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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