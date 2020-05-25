Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti Japonya'da kürdan üreticisi bir firma, korona virüs salgınından korunmak için asansör benzeri alanlarda düğmelere dokunmadan basabilmeyi sağlayan çubuk üretti.

Japonya'da kürdan üreticisi bir firma, korona virüs salgınından korunmak için asansör benzeri alanlarda düğmelere dokunmadan basabilmeyi sağlayan çubuk üretti.

Japonya'da kürdan üreticisi firma, korona virüs pandemisini ticari fırsata çevirdi. Osaka merkezli şirket, Çin'in Wuhan kentinde insanların kamusal alanlardaki asansör gibi yerlerde düğmelere kürdan yardımıyla bastığını görünce bu amaca özel çubuk üretmeye karar verdi. "Temassız çubuklar" olarak pazarlanan ürünü geri dönüştürülmüş ahşaptan üreten şirket, içinde 7.5 santimlik 120 çubuk bulunan paketleri vergi hariç 568 yen (yaklaşık 35 lira) perakende fiyatı ile satışa sundu. - TOKYO

Kaynak: İHA