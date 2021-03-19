Jandarmanın yaptığı konuşma duygulandırdı
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Jandarmanın yaptığı konuşma duygulandırdı

19.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:27
Jandarmanın yaptığı konuşma duygulandırdı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen programda Jandarma personelinin yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen programda Jandarma personelinin yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Altınyayla Belediye Başkan Vekili Yusuf Yücel, Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım,ilçe protokol üyeleri ve şehit ile gazi yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Jandarma personelinin duygulandıran konuşması programa damga vurdu. Jandarmanın kendisinin hazırladığı ve okuduğu metin dinleyenleri duygulandırdı.

"Çanakkale Savaşı ile Truva Savaşının gayesi aynıdır"

Jandarma personeli programda yaptığı konuşmada, " İnsanoğlu, tarihin birçok devrinde sahnelenen ve günümüzde hala ateşi diri tutulan iki erkin mücadelesine 106 yıl önce Çanakkale'de bir kez daha tanık oldu. Buzul çağından da daha kadim, 40 bin yıldır bu topraklarda var olan, yerli ve milli ordumuz çok iyi bilmektedir ki; Çanakkale Savaşı ile Truva Savaşının gayesi aynıdır, Kurtuluş Savaşı ile Hıttin Savaşının gayesinin aynı olması gibi... Teknoloji farklı, strateji aynıdır. Bu memleket bizim, şehitler bizim, kahramanlar bizimdir. Sömürüyü reddeden Hz. Muhammed Mustafa bizim, sömürüyle savaşan Gazi Mustafa Kemal bizimdir. Yerlerin ve göklerin gerçek sahibi, bu uğurda mücadele edenlerden, kahramanca can verenlerden razı olsun. Yine bir 18 Mart gecesi şehadete dörtnala koşan Kuva-i Milliye Kahramanı Şehit Makbule Efeyi, tüm kadın milisleri, aralarında komutanlarım ve silah arkadaşlarımın da müşerref olduğu iç güvenlik terörle mücadele, ve Misak-ı Milli şehitlerini, ölümsüz ruhlu tüm kahramanları huzurlarınızda, ruhumla, bedenimle, tüm varlığımla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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