Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti
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Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti

İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Haberler | Güncel

- Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti Mezuniyet törenine jandarma ekip otosuyla gelen öğrenciler, veliler ve okul idarecilerini şaşkına çevirdi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde özel bir lisenin 3 öğrencisi mezuniyet törenine jandarmanın ekip otosuyla sirenler eşliğinde gelerek,...

- Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti

Mezuniyet törenine jandarma ekip otosuyla gelen öğrenciler, veliler ve okul idarecilerini şaşkına çevirdi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde özel bir lisenin 3 öğrencisi mezuniyet törenine jandarmanın ekip otosuyla sirenler eşliğinde gelerek, velilerine, öğrenci arkadaşlarına ve okul yöneticilerine sürpriz yaptı.

Yunusemre ilçesindeki özel bir okulun öğrencilerinden Ömer Fırat Balaban, Kerem Arslan ve Efecan Akbulut, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine jandarma ekip otosuyla geldi. Ekip otosunun sirenlerini çalarak okul önünde durması ardından tören için okulda bulunan tüm öğrenci ve idareciler ile öğrenci velileri, ekip otosundan inen 3 öğrenciyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ancak olayın asayiş ile ilgili olmadığı ve öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek ve unutulmaz bir mezuniyet anısı yaşamak için ekip otosuyla geldikleri ortaya çıktı.

Öğrencileri getiren jandarma ekip otosunda görevli personel, "Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyorum. Umarım iyi yerlerde başarı mesleklerde iyi noktalara gelirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarıla diliyorum. İyi mezuniyetler" dedi.

Jandarma ekip otosuyla gelen öğrencilerden Ömer Fırat Balaban, fikrin muhteşem olduğunu belirterek "Arkadaşlarımızla birlikte planladık ve hayalimizi gerçekleştirdik. Okulda farkımız olsun diye yaptık." dedi.

Efecan Akbulut ise, "Aslında bir yayıncının lise anıları üzerinden esinlenerek bu fikrimizi hayata geçirdik, kendisi vidanjör ile okula gitmişti. Biz de bunu nasıl kendimize uyarlayabiliriz düşündük, aklımıza jandarma geldi. Ricada bulunduk ve kendileri de bizlere yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bunu aylardır düşündüklerini ve mezuniyet günü hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Kerem Arslan ise, "Başta fikirlerimiz içerisinde itfaiye ve ambulans vardı. Sonunda jandarma da karar kıldık. Çok da farklı bir şey yaptığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızla unutamayacağımız bir anımız oldu." diye konuştu.

Öğrencilerin okul bahçesine girmesi ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları sınıf öğretmenleri tarafından verildi.

Tören, öğrencilerin kep fırlatmasıyla sona erdi.

Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti
Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti
Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti
Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar

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