Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine jandarma tarafından güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine jandarma tarafından güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığı tarafından, başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine yönelik Türkiye'de ilk defa Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi başlatıldı. Alanya merkez ve mahallelerinde proje kapsamında öncelikle pandemi sürecinde ön plaka çıkan ve paket servislere talebin artmasıyla yoğunlaşan motorkuryelere, temel trafik kuralları, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma, duraklama, frenleme yöntemleri uygulamalı olarak uzman öğretici jandarma personelince anlatıldı.

Proje kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı'nın da katıldığı eğitim alanında, motokuryelere hem eğitim hem de projeyle ilgili bilgi verildi.HERKES KATILABİLECEKEğitimde, Türkiye'de en fazla tescilli motosikletin bulunduğu illerin başında gelen Antalya'da motosiklet kazalarının da fazla olduğu, bu kazalarda ana etkenin sürücü kusurları olduğu kaydedildi. İl genelinde bütün motosiklet kullanıcılarına ulaşmayı hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimler sonunda sürücü kursu kaynaklı kazaları en aza indirmeyi hedefliyor. Antalya ve ilçelerindeki motosiklet kulüplerinin de destek verdiği proje kapsamında eğitimlerin devam edeceği, mülki makamlarca planlanan gün ve saatte yapılacak eğitimlerden katılmak isteyen herkesin faydalanabileceği belirtildi. Öncelikle kuryelere eğitim verileceği, randevu sistemiyle devam edileceği ifade edildi.'AMACIMIZ MOTOSİKLET KULLANICILARININ EĞİTİM ALMASI'Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Amacımız, Cumhurbaşkanlığımızın 2021-2023 eylem planı çerçevesinde ölümlü motor kazalarında azalma ve eğitim, trafikte eğitime çok önem veriyoruz. 2020 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 377 trafik kazasının 7'si ölümlü. Bunlardan 250 üzeri, motosikletlerin karıştığı trafik kazası. Bizim isteğimiz, tüm motosiklet kullanıcılarının eğitim almış bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak" dedi.

Bir restoran zincirinde motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Mustafa Koca (24), "Aldığımız eğitim trafikte daha güvenli, pandemi döneminde 24 saat çalışan arkadaşlarımızın daha iyi yol almasını sağlayacaktır. Pandemi döneminde hizmet alan vatandaşlarımızdan isteğimiz, bizden bir teşekkürü çok görmesinler. Biz onlar için çalışıyoruz. Bu eğitim için jandarmaya ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 14:01:44. #1.16#

title