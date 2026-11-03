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Ağrı Diyadin'de durdurulan tırda 410 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Ağrı Diyadin'de durdurulan tırda 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Satıcılar köyü sınırlarında yapılan yol kontrolünde durdurulan tırda 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir tırda 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Diyadin ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen yol kontrol ve denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, ilçeye bağlı Satıcılar köyü sınırları içerisinde İpekgeçidi Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yol kontrolü gerçekleştirildi.

Tırda 410 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 410 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

Yetkililer, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından yürütülen kontrol ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Diyadin genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suç unsurlarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla güvenlik birimlerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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