Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu

Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karacaya süt içirerek hayatta tuttu.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karacaya süt içirerek hayatta tuttu.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Gökörün köyünde bazı vatandaşlar yolda yaralı halde karaca olduğunu görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yaralı karacayı bulunduğu yerden alarak, Daday İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Burada altına kilim ve halı gibi malzemeler serilerek yatırılan yaralı karacaya jandarma ekipleri süt içirdi. Su ve süt içtikten sonra karnı da doyan karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine teslim edildi. Yaralı karacanın, Kastamonu'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Öte yandan yaralı halde bulunan karacanın 4 yaşında olduğu ve bir aracın çarpması sonucu yaralı halde terk edildiği belirtildi. - KASTAMONU

Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu
Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:02:02. #1.15#

title