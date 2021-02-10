Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı

10.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:43
Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı

BURSA'da jandarma ekiplerinin 142 güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek yakaladığı motosiklet hırsızı 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'da jandarma ekiplerinin 142 güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek yakaladığı motosiklet hırsızı 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde aynı gün motosikletleri çalınan Ö.R. (26) ile M.E.M. (30), jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlerin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte kurulan özel ekip, 142 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden motosikletleri çalanların Ü.M., M. K., N.Y., S.U. ve Y.T. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi, çaldıkları motosikletleri O.K.'ye satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından O.K. serbest bırakılırken, 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Ali Koç Arda Turan Deniz Türüç Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay Milli Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 19:49:58. #1.15#
title