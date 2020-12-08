Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
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Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı

08.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:22

- Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri'de yapılan ve iki kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı.

- Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı

KAYSERİ - Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri'de yapılan ve iki kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu A.A. ve A.E. isimli şahıslar şafak vakti yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı düzenlenen operasyonla ilgili olarak görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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